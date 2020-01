Ferrari onthult: "Noodzakelijk om Vettel te laten winnen in Singapore"

Sebastian Vettel won in 2019 slechts één race. De Ferrari-coureur mocht van zijn team winnen in Singapore en volgens teambaas Mattia Binotto was dat noodzakelijk voor het vertrouwen van de Duitser.

Sinds 2015 komt Vettel uit voor Ferrari en in die vijf seizoenen lukte het hem alleen in 2016 niet om een zege te boeken. In 2019 kwam hij daar weer dichtbij: pas in Singapore beëindigde hij zijn droogte, nadat hij ruim een jaar niet gewonnen had. Daarvoor had Vettel echter wel een helpende hand van Ferrari voor nodig: hij werd als eerste naar de pits gehaald, waardoor hij uiteindelijk voor teamgenoot Charles Leclerc terechtkwam.

Daarna volgden geen teamorders om Leclerc weer voor Vettel te krijgen, wat volgens Binotto ingegeven was met het idee dat de viervoudig wereldkampioen te weten kwam dat dergelijke beslissingen ook zijn kant op kunnen vallen. "Vanaf het begin van het seizoen was hij niet op zijn gemak in de auto, vooral door de instabiliteit onder het remmen."

"De uitdaging met Leclerc is voor hem ook een mooi mikpunt geweest, want het heeft hem wat hoofdbrekens opgeleverd dat hij zo'n snelle teamgenoot had. Hij is altijd heel analytisch om zichzelf te verbeteren. Hij is wat dat betreft niet emotioneel, hij kijkt naar data en vergelijkt sectoren, kijkend waar hij sneller of langzamer is."

"In het eerste deel van het seizoen stond hij onder grote druk, en ik denk dat hij goed reageerde in de tweede helft. De zege in Singapore was belangrijk voor hem: niet alleen om de overwinning zelf, maar ook voor het vertrouwen in het team. Hij wist dat hij als het nodig was kon rekenen op de hulp van het team. Ik denk echter dat het de juiste keuze en het juiste moment was om hem te laten winnen."