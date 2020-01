Mercedes onder de indruk van Verstappen: "Hij is behoorlijk handig, niet?"

Niet alleen Red Bull Racing en de Formule 1-fans zijn onder de indruk van Max Verstappen. Dat geldt ook voor Mercedes, zo blijkt uit de woorden van Andy Cowell, hoofd van de motorafdeling van het Duitse merk.

Mercedes werd in 2019 voor de zesde keer op rij wereldkampioen bij zowel de coureurs als de constructeurs. Gedurende het seizoen zag de fabrikant het gat met Ferrari en Red Bull Racing steeds kleiner worden. De opmars van Red Bull was te danken aan drie belangrijke zaken: de steeds sterker wordende Honda-krachtbron, het goede chassis van Red Bull Racing en de sterke prestaties van Verstappen.

Bij Mercedes is men onder de indruk van Verstappen, zo laat Cowell in gesprek met Motor Sport Magazine blijken. "Ik denk dat zowel Ferrari als Honda indrukwekkend is. Ze hebben allebei eigenaren die graag willen willen en niet alleen mee willen doen. Bovendien is Red Bull in staat om een kampioenschapswaardige auto te bouwen, terwijl Max Verstappen ook geweldig is. Hij is een behoorlijk handige jongen, niet?"

Cowell ziet indrukwekkende ontwikkeling Honda

Ook op het vlak van de krachtbronnen komen de verschillende fabrikanten steeds dichter bij elkaar. Daar waar Mercedes jarenlang de dominante factor was, lijkt men nu voorbij te zijn gestreefd door Ferrari. Intussen komen ook Honda en Renault steeds dichterbij. Hoewel Cowell graag had gezien dat er in 2021 ook nieuwe krachtbronnen zouden komen, is hij blij met het feit dat de fabrikanten naar elkaar toe kruipen.

"Het is goed dat de vier fabrikanten een stap dichterbij elkaar komen. Honda heeft zich dit jaar het sterkste verbeterd en ze liggen mijlenver voor op Ferrari als het aankomt op ontwikkelingssnelheid. Laten we met dezelfde reglementen een mooi gevecht hebben, voordat we met nieuwe motoren komen in 2026."