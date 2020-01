Hamilton door journalisten uitgeroepen tot Europees atleet van het jaar 2019

Lewis Hamilton werd in 2019 voor de zesde keer wereldkampioen in de Formule 1 en nu is hij door journalisten uitgeroepen tot de beste atleet van het jaar 2019.

Het was voor Hamilton absoluut niet de eerste keer dat hij de prijs won. Dat lukte hem ook in 2014 en 2017 al. Dit jaar scoorde Hamilton bij een stemronde onder sportjournalisten van 26 persbureaus 151 punten. Dat waren er elf meer dan nummer 2 Rafael Nadal kreeg (140 punten). Op de derde positie eindigde de Nederlands-Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher, die dit jaar wel met skipensioen ging.

Hamilton kende in 2019 wederom een zeer succesvol seizoen. De Mercedes-coureur pakte voor de zesde keer in zijn carrière de wereldtitel en deed dat met nog twee races te gaan. Onderweg naar de titel pakte Hamilton elf zeges en daardoor staat hij nu nog maar zeven overwinningen achter het recordaantal van Michael Schumacher. Ook is het recordaantal titels nu binnen handbereik voor Hamilton.

Het resultaat van de stemming van internationale sportpersvereniging AIPS heeft ook een Nederlands tintje: de posities vijf en zes worden ingenomen door Nederlandse sporters: atlete Sifan Hassan, die wereldkampioene werd op de 1500 en 10.000 meter eindigde op de vijfde plek in de stemronde, terwijl voetballer Virgil van Dijk, met Liverpool winnaar van de Champions League en de wereldbeker voor clubteams, op de zesde plaats eindigde.