Charles Leclerc zet enorme financiële stap met nieuw contract

Charles Leclerc ondertekende eerder deze week een nieuw contract dat hem tot eind 2024 aan Ferrari verbindt. Naar verluidt gaat de Monegask door zijn opengebroken en opgewaardeerde contract fors meer verdienen bij de Scudeira

Leclerc werd in 2016 lid werd van de Ferrari Driver Academy en won dat jaar het GP3-kampioenschap. Een jaar later volgde de titel in de Formule 1, waarna hij in 2018 in de Formule 1 debuteerde bij Sauber. Ferrari durfde het aan om hem al in zijn tweede seizoen plaats te laten nemen bij Ferrari als teamgenoot van Sebastian Vettel. Leclerc versloeg de Duitser in het kampioenschap, pakte twee zeges en stond zeven keer op pole position.

Naar aanleiding van zijn sterke prestaties heeft Ferrari het contract van Leclerc opengebroken en met drie jaar verlengd. Daardoor loopt de overeenkomst nu tot eind 2024. Ferrari ziet Leclerc als de toekomst, aangezien teamgenoot Sebastian Vettel, die tot eind 2020 een contract heeft en nog steeds niet heeft verlengd. De geruchten gaan dat de Duitser naar Red Bull of McLaren gaat, maar hij kan ook zomaar met pensioen gaan.

Het contract wordt ook opgewaardeerd. Corriere dello Sport wist te melden dat het oorspronkelijke contract een geschatte €3 miljoen had, maar deze overeenkomst heeft dat bedrag flink verhoogd tot een geschatte €9 miljoen. Hiermee heeft de Monegask een grote stap gezet.

Mattia Binotto is blij

"De wens om het contract met Charles te verlengen is iedere race duidelijker geworden, en door de beslissing zal hij de komende vijf seizoenen bij ons zijn", zei Mattia Binotto, de Ferrari-teambaas. “Dat laat zien dat Charles en de Scuderia beide een sterke toekomst hebben. Charles is lid van onze familie sinds 2016, we zijn verheugd om aan te kondigen dat hij nog jaren bij ons zal zijn. Samen zijn we ervan overtuigd dat we veel nieuwe pagina's in de geschiedenisboeken zullen schrijven. "

De kloof met Sebastian Vettel (naar schatting 35 miljoen euro) is nog steeds groot, maar de kloof binnen het team is absoluut kleiner geworden.