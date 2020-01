De Oostenrijkse Grand Prix van 2002 zal een groot deel van de volwassen Formule 1-fans zich nog wel kunnen herinneren. Niet omdat de race een spektakelstuk was, maar om wat er in de laatste meters van de race gebeurde.

Het grootste deel van de race reed Rubens Barrichello comfortabel aan de leiding. Hij startte de race ook al vanaf pole, maar in de slotfase kreeg de Ferrari-coureur via de teamradio opgedragen om teamgenoot Michael Schumacher te laten passeren in het belang van het kampioenschap. De boodschap kwam van toenmalig Ferrari's-teambaas Jean Todt. Het leidde tot de beruchte scène van de Braziliaan die na de laatste bocht snelheid minderde en Schumacher de overwinning gaf.

De tweede keer in twee jaar tijd dat de Scuderia de twee aan de finish in Oostenrijk van positie liet wisselen. Verrassend was het een zeer impopulaire beslissing was, vooral omdat het Barrichello zijn tweede zege ontnam ten gunste van de 58ste van Schumacher.

Beschaamd door wat er was gebeurd, verwisselde Schumacher van plaats met Barrichello op het podium. Een koor van boze fans overstemde de volksliederen, terwijl Ferrari ronduit werd bekritiseerd voor een beslissing die, hoewel niet illegaal, werd gezien als niet in de geest van de sport.