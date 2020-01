James Allison verklaart: "Mercedes speelde geen verstoppertje bij wintertest"

Ferrari leek tijdens de wintertests van 2019 nog het sterkste team te zijn, maar in Australië was Mercedes dominant. James Allison ontkent echter dat het team verstoppertje gespeeld heeft tijdens de testsessies.

Op basis van de wintertests reisde Ferrari als favoriet naar de eerste Grand Prix van 2019 in Melbourne. De Scuderia maakte tijdens de twee testweken de sterkste indruk en pas in de laatste dagen wist Mercedes dat tempo enigszins bij te houden. In Australië was het echter Mercedes dat de klok sloeg en uiteindelijk werd het team ook overtuigend kampioen. Technisch directeur Allison ontkent echter dat het team in Spanje niet het achterste van de tong liet zien.

"Dat was absoluut niet het geval", verklaart hij tegenover Auto, Motor und Sport. "In de eerste week hebben we onze presentatie-auto ingezet, die we al in oktober 2018 goedgekeurd hebben. Dat was vanaf het begin het plan. We wilden bij het begin van de tests een betrouwbare auto hebben waarmee we veel kilometers konden rijden. Omdat de presentatie-auto zo vroeg klaar was, had het team in de fabriek genoeg tijd om de raceauto voor Melbourne af te ronden."

Pas op de laatste dag van test goede afstelling gevonden

Tijdens de tweede testweek kwam Mercedes wel in actie met de auto die in Melbourne aan de start zou staan. Dat leverde volgens Allison een tijdwinst van 0,8 seconden op ten opzichte van de oude specificatie. Maar ook na de introductie van de race-specificatie duurde het even voordat de verbeteringen zichtbaar waren in de rondetijd, iets wat volgens het technische hoofd kwam door 'een reeks redenen'.

"Daardoor konden we nog niet uit de auto halen wat erin zat. Pas op de allerlaatste dag hebben we de rondetijden laten zien die we verwachtten. Velen dachten dat we met weinig brandstof reden, maar dat was natuurlijk niet het geval. Het duurde simpelweg lang voordat we de auto op een goede manier afgesteld hadden."

Dat was volgens Allison weer een gevolg van het grote werkzame window van de W10. "Om eerlijk te zijn: het venster waarin de auto functioneerde, is behoorlijk groot. We hebben alleen ons eigen leven lastig gemaakt en het door een eigen fout voor elkaar gekregen om dit venster te missen."