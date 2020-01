Vasseur zag Alfa Romeo kansen missen: "Niet opportunistisch genoeg geweest"

Alfa Romeo is niet helemaal tevreden met het verloop van het seizoen 2019. Teambaas Frederic Vasseur had graag gezien dat het team meer progressie had geboekt en opportunistischer was geweest.

Voor het tweede jaar op rij eindigde Alfa Romeo op de achtste positie in het kampioenschap voor constructeurs. Dat deed het dit jaar met nieuwe coureurs: Charles Leclerc en Marcus Ericsson vertrokken en hun plaatsen werden ingenomen door Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. In de eerste helft van het seizoen was de Fin zijn teamgenoot duidelijk de baas, maar na de zomerstop knokte Giovinazzi zich terug.

In vergelijking met 2018 scoorde Alfa meer punten, maar dat stemt Vasseur niet helemaal tevreden. De Franse teambaas betoogt tegenover Autosport dat het team niet alle kansen benut heeft in 2019. "Vorig jaar kwamen we vanuit het niets en waren we zeer opportunistisch tijdens het seizoen. Ik zou zeggen dat we grofweg alle mogelijke punten gescoord hebben."

"Dit seizoen was het iets anders en waren we minder opportunistisch. We misten een aantal kansen. Uiteindelijk eindigen we het seizoen wel met meer punten dan vorig jaar en dat is een goede stap. Qua snelheid hebben we 0,7 procent gewonnen ten opzichte van de topteams en dat is enorm belangrijk. We kunnen niet helemaal tevreden zijn en moeten meer doen. Ik denk wel dat we optimistisch kunnen zijn."

Vasseur vroeg Sauber goedkeuring voor naamsverandering

Vorig jaar kwam het in Zwitserland gevestigde team nog uit onder de naam Sauber, maar voorafgaand aan het afgelopen seizoen werd Alfa Romeo de titelsponsor van het team. Vasseur heeft voormalig teameigenaar Peter Sauber gevraagd of hij de naamsverandering goedkeurde. "Ik vreesde niet voor commentaar. Toen we de gesprekken met Alfa Romeo hadden, was Peter de eerste die ik opgebeld heb. Zijn reactie was belangrijk voor mij."

"Hij zei: 'als je denkt dat dit een goede stap voor het team is, dan gaan we ervoor en ik zal achter je besluit staan'. Het was een belangrijke stap voor het bedrijf. Het is een deal met Alfa Romeo voor de lange termijn en we kunnen alleen iets opbouwen als je een visie voor middellange en lange termijn hebt. Met een project van drie maanden kan je niets opbouwen."