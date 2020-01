Leclerc: "Succes in 2020 zaak van alles samen laten komen bij Ferrari"

Charles Leclerc is naar eigen zeggen blij met zijn eerste seizoen bij Ferrari. De reden daarvoor is de progressie die het team wist te boeken gedurende het seizoen.

Ferrari leek het te kloppen team te zijn na afloop van de wintertests in februari in Barcelona, maar kende uiteindelijk een lastige eerste helft van het seizoen. Pas in België pakte het team met Leclerc de eerste zege van het jaar. Ondanks de matige eerste helft van het jaar vindt de Monegask dat hij en het team blij kunnen zijn met de geboekte progressie gedurende het jaar.

"Blij, omdat er van de eerste naar de laatste race toe progressie geboekt is. We hebben het jaar afgesloten met een podium en ik ben blij met zeven pole positions, tien podia en twee zeges. Ik zou absoluut blij zijn als je me dat voorafgaand aan mijn eerste jaar bij Ferrari had verteld. Het was geen makkelijk seizoen, maar het is nu zaak om alles samen te laten vallen voor volgend jaar en minder fouten te maken."

Leclerc wil progressie vasthouden voor 2020

Leclerc reflecteerde ook op de teleurstelling binnen het team gedurende de eerste helft van het seizoen, maar hij gelooft dat de progressie en sterke prestaties in de tweede helft van het jaar voortgezet kunnen worden in 2020. "Ik weet het niet. We hadden een vreemde eerste helft omdat de wintertests erg sterk waren. Daarna was het teleurstellend, omdat we niet waren waar we verwachtten te zijn na de wintertests."

"Daarna hebben we veel progressie geboekt. Tijdens de zomerstop kwamen we sterker terug en we hadden in de tweede helft van het seizoen veel betere snelheid, dus dat was positief. Het ging een beetje op en neer, maar ik ben blij met de progressie die we dit seizoen hadden. Hopelijk kunnen we dat vasthouden voor volgend jaar, zodat we vanaf het begin een betere auto hebben."

Maandag maakte Ferrari bekend dat Leclerc een groot kerstcadeau gekregen heeft. Na zijn eerste seizoen bij de Scuderia werd hij beloond met een nieuw, opgewaardeerd contract. Leclerc staat nu tot eind 2024 bij Ferrari onder contract en gaat naar verluidt zonder bonussen 9 miljoen euro verdienen.