Alfa Romeo neemt nieuwe simulator in gebruik, maar niet iedereen is daar blij mee

Alfa Romeo heeft een nieuwe simulator laten bouwen voor het verder ontwikkelen van het team, zo is duidelijk geworden. Alfa Romeo wil haar resultaten in de Formule 1 aanzienlijk verbeteren. Hiertoe heeft het team een nieuwe simulator in gebruik genomen, waarvoor ze een fors bedrag hebben uitgegeven. Het is om hun coureurs te helpen zich beter voor te bereiden op raceweekenden.

Vorig jaar meldde het team van Alfa Romeo, voorheen Sauber, al dat ze enkele miljoenen euro in het team hadden geïnvesteerd, waaraan werd destijds niet verteld. Nu is duidelijk geworden waar het geld naar toe ging. In de Hinwil-fabriek werd aan een nieuwe simulator gewerkt. Naar verwachting zullen de coureurs in december aan het werk gaan. “We zijn dit project een jaar geleden gestart. Dit maakt deel uit van de ontwikkeling van ons team. We zijn van plan om het in december te openen, maar in feite zullen we er serieus mee beginnen in het eerste kwartaal van 2020”, vertelde Frederic Vasseur, teambaas van Alfa Romeo, tegen Blick.

De voltooiing van de nieuwe simulator in de fabriek is goed nieuws voor het Zwitsers-Italiaanse team dat deze week enkele problemen heeft ondervonden. Het bleek dat het voor het seizoen 2020 voorbereide C39-chassis niet slaagde voor de FIA-crashtests. Dit kan de voorbereiding van het team op het nieuwe seizoen vertragen.

Kimi niet blij met nieuwe simulator

Ondertussen zijn niet alle coureurs van Alfa Romeo blij met de nieuwe machine. “Kimi Raikkonen is zeker niet blij, maar iedereen weet dat hij niet graag in een simulator werkt. Net als Lewis Hamilton. Voor jongeren is het echter een hulpmiddel van de toekomst en daarom is het een belangrijke investering voor ons”, voegde Vasseur toe.

De Fransman wil echter niet onthullen hoeveel de nieuwe Alfa Romeo-simulator heeft gekost. “Het was zeker niet goedkoop. Deze investering zal echter zijn vruchten afwerpen voor onze coureurs en ingenieurs.”

Tegelijkertijd onthulde Vasseur dat de geruchten dat Alfa Romeo na het seizoen 2020 de F1 zou verlaten onjuist waren. Het contract met de titelsponsor loopt volgens de teambaas tot eind 2021 door.