Max Verstappen balend: "Sorry voor het niet behalen van doelstelling"

Red Bull Racing nam dit seizoen een gok om met Honda-motoren te gaan racen. Het bleek al vanaf de eerste race een succes, hoewel Toro Rosso al progressie toonde met de Japanse motor gedurende het seizoen 2018. De keuze pakte goed uit, met meteen een podium tijdens de eerste race van het seizoen in Australië.

Het seizoen draaide vooral om proberen. Er zaten nog wat kleine probleempjes in de motor die verholpen moesten worden, zoals de starts van races die niet lekker liepen. Max Verstappen kwalificeerde zich vaak redelijk vooraan, maar door het startprobleem verloor hij vaak posities. Verstappen verwachtte vooraf al wel wat problemen, maar hoopte op een goed seizoen.

De 22-jarige Limburger denkt niet dat het behalen van slechts 100 punten in het openingsseizoen met Honda realistisch was, hij verwachtte ook niet dat het zó goed ging. "Ik ben tevreden met de prestaties en ik denk dat het een passerende score was. Mij werd verteld dat ik maar 100 punten kon halen, maar dat verwachtte ik niet", zo begon Verstappen tegen de Japanse krant die vandaag een eerbetoon aan Honda bracht.

Doelstelling niet bereikt

Het doel binnen Red Bull Racing werd niet naar buiten gebracht, maar daar maakt Verstappen nu een einde aan. “Helmut Marko zei dat het doel 5 overwinningen was. Ik zelf moest er voor mezelf zeker vier halen, omdat Red Bull er vorig jaar ook vier won.” Vorig jaar won Max Verstappen 2 races en pakte Daniel Ricciardo 2 overwinningen.

Max Verstappen haalde de vijf overwinningen niet, maar ook de vierde overwinning wist de Nederlander niet te halen. Dat spijt hem. “Ik heb dit jaar drie Grands Prix gewonnen, ik heb dit jaar twee poleposities en ik heb meer punten dan vorig jaar, dus ik denk dat het in die zin een voldoende is. Maar het spijt me.” In een seizoen waarin Max twee teamgenoten kreeg, was het dus erg lastig om die doelstelling te halen. Mercedes was dit seizoen vaak te snel, maar Ferrari was vaak op een gelijkwaardig niveau te vinden.