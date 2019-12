McLaren draait 'veel verlies' in Formule 1, overweegt deelname aan WEC

Winst maken doet McLaren niet met haar Formule 1-programma. Dat onthulde CEO Zak Brown tegenover Motorsport.com, terwijl hij vertelde dat de Britse sportwagenfabrikant ambities heeft om ook in het WEC toe te treden.

Vanaf het seizoen 2020/21 zal het World Endurance Championship gaan werken met een nieuw reglement voor de snelste klasse in het kampioenschap. De huidige LMP1-reglementen gaan de deur uit en worden vervangen door de hypercar-reglementen. McLaren heeft daardoor ambities om mee te doen in het WEC, maar Brown benadrukt dat het plaatje daarvoor financieel moet kloppen.

"Op dit moment draaien we twee programma's", refereert Brown naar de Formule 1-inschrijving en het team waarmee McLaren in samenwerking met Arrow Schmidt Peterson Motorsport in 2020 terugkeert in de IndyCar. "We gaan alleen een derde programma doen als dat financieel verantwoord is, en dat is ook de reden waarom we nu nog niet ingestapt zijn onder de huidige regels."

"We weten niet zeker of we het fiscaal kunnen laten werken. De IndyCar is een goede business en dat kunnen we laten slagen." Brown refereert ook aan het mislukte Indy 500-avontuur van 2019. "Geloof het of niet, maar ook dit jaar lukte het ons om het te laten werken, zelfs met het fiasco dat we ons niet kwalificeerden voor de Indy 500."

Brown ziet verliezen in F1 verdwijnen in toekomst

Vervolgens onthult Brown dat McLaren in de Formule 1 absoluut geen winst draait, maar hij heeft er vertrouwen in dat de verliezen gestopt kunnen worden na de introductie van het budgetplafond. "In de Formule 1 verliezen we veel geld, maar er komt een budgetplafond aan en qua sponsoring gaat het erg goed. We zien het traject dat de Formule 1 financieel duurzaam begint te worden."

"Dus dat is waarom we nu kijken naar sportscars. Als we een bedrijfsmodel kunnen krijgen dat werkt, dan zouden we ons inschrijven. Wat we echter niet gaan doen is het betreden van een andere raceserie als dat fiscaal gezien niet verantwoord is."