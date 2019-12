Binotto: "Giovinazzi moet beter gaan presteren voor een kans bij Ferrari"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is erg positief over de ontwikkeling van Antonio Giovinazzi, maar desondanks komt de Italiaan voorlopig nog niet in aanmerking voor een zitje bij de Scuderia.

Nadat hij in 2017 al twee races reed namens Sauber mocht Giovinazzi begin 2019 zijn fulltime F1-debuut maken bij Alfa Romeo. De start van het seizoen verliep zeer stroef voor de vierde rookie van 2019, maar gedurende het seizoen werd de vorm steeds beter. In de tweede seizoenshelft legde hij ervaren teamgenoot Kimi Raikkonen het vuur aan de schenen, waarmee hij een contract voor 2020 afdwong.

Giovinazzi is een product van de Ferrari Driver Academy en staat nog steeds onder contract bij de Scuderia. Tegenover Autosprint liet Binotto zich positief uit over de Alfa-coureur. "We zijn vaak erg positief over Gio en dat komt mede door zijn sterke optreden in 2019. Hij heeft een uitstekend seizoen gehad en een grote stap gezet. Dat is knap."

"Je moet namelijk niet vergeten dat Antonio al twee seizoenen niet echt geracet had, voordat hij in mocht stappen bij Alfa Romeo. Vanuit die positie is het niet makkelijk om toe te treden in de Formule 1 en gelijk mee te komen met de concurrentie. In de tweede helft van het seizoen wist hij echter steeds dichter bij Raikkonen te komen en dat is een knappe prestatie."

Huidige prestaties niet voldoende voor Ferrari

Van de Driver Academy van Ferrari is Giovinazzi in principe de eerste voor wie promotie naar het fabrieksteam in de Formule 1 lonkt. De overige coureurs in de stal, onder wie Mick Schumacher en Formule 3-kampioen Robert Shwartzman, komen volgend jaar uit in de Formule 2. Hoewel Giovinazzi met zijn Formule 1-ervaring dus een stuk verder is in zijn ontwikkeling dan de overige coureurs, heeft hij Binotto niet overtuigd.

"In de toekomst kan Antonio mogelijk een van de Ferrari-coureurs zijn, maar we zullen eerst moeten bekijken hoe hij volgend jaar presteert", verklaart de Italiaanse teambaas en technisch directeur. "Op basis van zijn prestaties van dit seizoen moet ik eerlijk zijn en zeggen dat het niet goed genoeg was om naar Ferrari te kunnen gaan. Daarvoor moet hij eerst nog een stap zetten."