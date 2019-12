Marko: "Vettel behoort niet meer tot drie beste coureurs in Formule 1"

Helmut Marko ziet Sebastian Vettel niet meer als een van de drie beste coureurs op de grid in de Formule 1. Ook denkt hij dat de politieke omgeving van Ferrari niet goed past bij de 'eerlijke' Duitser.

Vettel heeft inmiddels vijf seizoenen in dienst van de Scuderia achter de rug. In die periode kwam hij weliswaar tot veertien zeges, maar verder dan twee keer een tweede en een keer een derde plaats in het kampioenschap wist hij niet te komen. In 2019 kende hij zelfs zijn meest moeizame seizoen bij Ferrari: Vettel werd vijfde in het WK en moest zijn meerdere erkennen in teamgenoot Charles Leclerc.

In gesprek met Motorsport-Total kreeg Marko de stelling voorgelegd dat Vettel niet meer tot de drie beste coureurs op de grid behoort. Het antwoord van de Oostenrijkse talentscout van Red Bull was duidelijk. "Daar moet ik je helaas gelijk in geven. Je mag Vettel echter nog niet afschrijven." Wat volgens Marko daarbij niet helpt voor Vettel, is dat er bij Ferrari vrij wel altijd politieke spellen bezig zijn.

"Wellicht kwam het voor hem als een verrassing hoe snel Leclerc is en daarnaast staat Ferrari natuurlijk bekend om het feit dat er veel politiek is. Sebastian is daarvoor waarschijnlijk iets te eerlijk, wat komt door zijn tijd bij Red Bull. Wij zijn rechtdoorzee in hoe we ons gedragen, maar nogmaals: ik schrijf Vettel nog niet af."