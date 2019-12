Honda in gesprek met Red Bull over mogelijke rol Naoki Yamamoto

Red Bull gaat in 2020 mogelijk in zee met Naoki Yamamoto. Honda is in gesprek met Red Bull om te kijken of er een mogelijkheid is dat de tweevoudig Super Formula-kampioen iets in de Formule 1 kan doen.

Yamamoto maakte in 2019 zijn debuut in een Formule 1-bolide. De Japanner mocht tijdens de eerste vrije training voor de Japanse Grand Prix instappen bij Scuderia Toro Rosso. Mogelijk ligt er dus meer in het verschiet voor Yamamoto, zo vertelde managing director Masashi Yamamoto van Honda tegenover Motorsport.com.

"We bevestigen dat we gesprekken over hem voeren met Red Bull en Helmut Marko. We hebben een redelijk goed aanbod, maar dit is niet alleen een beslissing van Honda of het team. We moeten natuurlijk ook met Naoki zelf praten. Hij racet ook in verschillende series, maar de gesprekken zijn nog gaande." Het is nog onduidelijk of het gaat om een rol bij beide teams, of dat hij alleen dingen gaat doen voor Scuderia Toro Rosso.

Yamamoto bevindt zich in een prima positie om zijn diensten aan te bieden bij een van de Red Bull-teams. Hij maakte een uitstekende indruk tijdens de vrije training die hij reed in Japan, is dus tweevoudig Super Formula-kampioen en beschikt bovendien over voldoende punten om een superlicentie aan te kunnen vragen. Yamamoto zou dus mogelijk als reservecoureur ingezet kunnen worden.