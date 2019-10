Horner: "Yamamoto voldoet niet aan criteria van Toro Rosso voor zitje"

De kans lijkt klein dat Scuderia Toro Rosso Naoki Yamamoto de kans gaat geven om een heel seizoen in de Formule 1 te rijden. Volgens Christian Horner voldoet de Japanner 'niet aan de criteria' om daarvoor in aanmerking te komen.

De teams van Red Bull hebben nog twee zitjes vrij voor het seizoen 2020. Max Verstappen is zeker van zijn plek bij Red Bull Racing, terwijl Daniil Kvyat volgend jaar weer voor Toro Rosso racet. Beide teams hebben nog een plekje vrij en de strijd daarvoor gaat tussen Pierre Gasly en Alexander Albon. In de aanloop naar de Japanse Grand Prix kwam Yamamoto echter ook in beeld.

De 31-jarige Japanner mocht op Suzuka voor het eerst een vrije training in een Formule 1-auto rijden en daarbij maakte hij een prima indruk: hij was de productiefste man van de ochtend en uiteindelijk maar een tiende langzamer dan teamgenoot Kvyat. Red Bull-teambaas Horner is onder de indruk van de prestatie van Yamamoto, maar ziet voor de Super Formula-coureur geen zitje weggelegd bij Red Bull en Toro Rosso.

"Hij heeft het erg goed gedaan voor zijn eerste sessie in een Formule 1-auto. Ik denk dat hij zich extreem goed aangepast heeft. Hij heeft hier een erg succesvolle carrière hier, ook samen met Jenson in de GT's. Hij voldoet momenteel niet aan de criteria, maar het was het absoluut waard om hem te laten rijden en naar hem te kijken", vertelde Horner na de eerste vrije training aan Formula1.com.

"Ik weet niet niet de exacte details van Toro Rosso's strategie, maar het is redelijk gebruikelijk dat ze op beide auto's beginnen met een standaard afstelling - dus wat dat betreft heeft hij het goed gedaan", sluit Horner af, die lijkt te bevestigen dat Albon en Gasly gaan uitvechten wie welk zitje krijgt in 2020.