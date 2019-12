McLaren gaat voor 2020 investeren om uitrusting pitstops te verbeteren

McLaren gaat voorafgaand aan het seizoen 2020 investeren in haar uitrusting voor de pitstops. Teambaas Andreas Seidl voelt daarvoor de noodzaak na meerdere problemen tijdens pitstops in 2019.

Zowel Carlos Sainz als Lando Norris hebben in 2019 meerdere keren problemen gehad tijdens de pitstops. Onder andere in Mexico was een van de wielen van Norris niet goed vastgemaakt, wat ertoe leidde dat hij teruggeduwd moest worden en bijna een ronde achterstand opliep. Voor Seidl is het duidelijk dat er het een en ander verbeterd moet worden aan de uitrusting van McLaren voor de pitstops, om ervoor te zorgen dat dergelijke problemen verleden tijd zijn.

"Na dit seizoen weten we natuurlijk aan welke vlakken we moeten werken als team. Dat is zowel aan de auto als de betrouwbaarheid van de pitstops en de uitrusting voor de stops. Dit is een belangrijk gebied, vooral met de uitrusting die we gebruiken tijdens de pitstops. We hebben een duidelijk plan om de situatie te verbeteren en te komen waar de topteams zitten. We hebben alleen tijd nodig om het te implementeren."

McLaren staat volledig achter standaard pituitrusting voor 2021

De Formule 1 introduceert in 2021 nieuwe reglementen en onderdeel daarvan is de implementatie van een standaard pituitrusting. Seidl en McLaren steunen dat plan, maar desondanks voelt de Duitser wel de noodzaak om het team te laten investeren in de uitrusting voor 2020. "Ik denk dat de benodigde investering voor volgend jaar heel redelijk is", legt Seidl uit.

"Kijkend naar hoeveel punten we verloren door pitstops, is dit een goede investering. We steunen de invoering van standaard pituitrusting volledig. Het blijft aankomen op de menselijke prestatie van het team, ook met standaard uitrusting en dat is goed. We houden ervan dat pitstops onderdeel van de strijd in deze sport zijn. Tegelijkertijd is het volgens ons logisch om dit te standaardiseren, omdat het op middellange en lange termijn veel geld zal besparen."