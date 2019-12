Ferrari: "Waarom zouden wij aandacht besteden aan uitspraken van een 22-jarige?"

Ferrari heeft lang niet willen reageren op de uitspraken van Max Verstappen over het mogelijke vals spelen door de Scuderia, maar tijdens de jaarlijkse kerstlunch met de media deden Louis Camilleri en Mattia Binotto dat dan toch.

De prestaties van Ferrari kwamen in de tweede helft van het seizoen onder een vergrootglas te liggen. Charles Leclerc en Sebastian Vettel pakten telkens veel tijd op de rechte stukken en dat zorgde voor argwaan bij de concurrentie. In de Verenigde Staten was kwam er een eerste technical directive over de brandstoftoevoer naar de motor en tijdens die race leek het voordeel van Ferrari minder groot.

Dat feit verleidde Verstappen tot de uitspraak dat de minder sterke prestaties van Ferrari het gevolg waren van het 'moeten stoppen met vals spelen'. Lang reageerde de Italiaanse recordkampioen door simpelweg te stellen dat alles eerlijk is verlopen, maar tijdens de kerstlunch reageerden zowel CEO Camilleri als teambaas Binotto op de uitspraken van de Nederlander.

'Spreken is zilver, zwijgen is goud'

Nadat Camilleri eerder tijdens de bijeenkomst al aangaf dat Verstappen niet hoeft te rekenen op een toekomst bij Ferrari, reageerde hij in stevige bewoordingen op het uitblijven van een reactie van Ferrari op de verdenkingen. "We zijn een beursgenoteerd bedrijf. Integriteit is voor ons een waarde en voor ons geldt dat spreken zilver, maar zwijgen soms goud is. Bovendien zijn wij Ferrari, dus waarom zouden we aandacht besteden aan de uitspraken van een 22-jarige?"

Binotto benadrukt ook dat hij verbaal reageren onnodig achtte en liever de resultaten laat spreken. "Het stoort me enorm dat een coureur dergelijke uitspraken doet. Het heeft wat mij betreft echter ook weinig zin om in te gaan op dergelijke citaten. Uiteindelijk moet je het op het asfalt laten zien en dat hebben we gedaan. We hebben ons sterker verbeterd dan de andere teams op de grid."