Valentino Rossi en Lewis Hamilton werkten afgelopen maandag een test af waarbij ze elkaars materiaal uit mochten proberen. Voor Hamilton betekende dat zijn debuut op een MotoGP-machine, voor Rossi was het een hernieuwde kennismaking met een Formule 1-auto.

De testdag vond achter gesloten deuren plaats, maar namens Mercedes, Yamaha en sponsor Monster Energy was er wel een cameracrew aanwezig om de wissel in beeld te brengen. In de onderstaande video is goed te zien hoe Rossi, Hamilton, Mercedes en Yamaha de dag op het Circuit Ricardo Tormo beleefd hebben.