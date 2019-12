Ferrari over populariteit: "Iedereen wil ons, we moeten voor 2021 in mei een keuze maken"

Ferrari CEO Louis Camilleri heeft toegegeven dat de toekomst van Sebastian Vettel in Maranello onder een donkere wolk hangt. De Duitser, die voorheen bij Red Bull Racing reed en daar de successen aan elkaar reeg, heeft dat nog niet kunnen doen met de Italiaanse renstal. Vettel had altijd wingman Kimi Raikkonen naast zich, maar met de komst van zijn jonge teamgenoot Charles Leclerc, die volgens Camilleri een “langlopend contract heeft”, heeft viervoudig wereldkampioen Vettel zijn nummer 1-status voor 2020 verloren.

Teambaas Mattia Binotto zegt dat het duo in 2020 op gelijke voet zal beginnen in het laatste jaar van het huidige contract van Vettel. Het grote gerucht is dat Ferrari vanaf 2021 Lewis Hamilton in dienst wil nemen naast Charles Leclerc. "Het zou voorbarig zijn om nu iets te beslissen voor de toekomst”, zei Camilleri tijdens het eindejaars diner van Ferrari.

Maar het is duidelijk dat de 32-jarige Vettel in 2020 onder de loep zal liggen. De Spaanse krant Marca zegt dat de Duitser in contact is geweest met McLaren. "We moeten de prestaties zien, de manier waarop hij zich aanpast aan de auto en zijn motivatie voor de toekomst”, zei Binotto.

"Het gaat er niet om of hij fouten maakt of niet. Het gaat echt over hoe hij zijn toekomst ziet en hoe wij ons team zien.” In Brazilië ging het voor de renstal mis en botsten beiden coureurs op elkaar.

Camilleri zei dat het Hamilton-gerucht was opgeblazen door de media, maar hij bevestigde wel dat Ferrari-voorzitter John Elkann dit jaar de Mercedes-coureur heeft gesproken. "We zijn duidelijk erg gevleid dat vooral Lewis en andere coureurs met ons mee willen komen, maar het zou voorbarig zijn om vandaag iets te beslissen," voegde hij eraan toe.

Binotto zei dat Ferrari na de eerste paar races van volgend seizoen serieuzer zal gaan nadenken over zijn line-up in 2021. "Ferrari heeft het voordeel dat we erg populair zijn onder de coureurs”, zei hij. “We bevinden ons in een bevoorrechte situatie." Binotto voegde er nog een belangrijk aspect aan toe: "Begin mei, ongeveer rond de race in Spanje, willen we weten wat we gaan doen voor 2021."