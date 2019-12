Max Verstappen: "In kampioensauto zou ik ook minder agressief racen"

Dat Max Verstappen het afgelopen jaar een stuk minder bij incidenten betrokken was, heeft volgens hem niets te maken met minder agressief rijden. Hij weet naar eigen zeggen beter wat wel en niet kan.

Verstappen kende in 2019 zijn beste seizoen in de Formule 1 tot nu toe. Met twee pole positions, drie zeges en negen podiumplaatsen legde hij beslag op de derde positie in het kampioenschap. Ook was de Nederlander een stuk minder bij incidenten betrokken in de races, wat uiteindelijk leidde tot slechts twee uitvalbeurten. Toch stelt Verstappen niet dat hij zijn agressie tegenwoordig beter beheerst.

De Red Bull Racing-coureur denkt namelijk dat het een logische ontwikkeling is voor een coureur dat hij beter in leert schatten wat wel en niet mogelijk is, en dat dit leidt tot minder incidenten. "Of ik mijn agressie tegenwoordig beter beheers? Nee, ik denk dat je met meer ervaring in de Formule 1 beter kan inschatten wat wel en niet kan. Dat lijkt me ook normaal."

'In kampioensauto zou ik ook minder agressief racen'

Lewis Hamilton vertelde dit jaar nog dat de jongere generatie coureurs, onder wie Verstappen, agressiever rijden dan de al gevestigde namen. Daar is de Nederlander het niet helemaal mee eens. "Het heeft misschien met de generatie te maken, maar op zichzelf denk ik niet dat wij heel anders rijden dan hij in zijn eerste vijf jaar deed. Wat ook meespeelt, is dat hij in een auto zit die kampioenschapsmateriaal is."

"Wij hebben soms de kans om met hem te vechten en dan moeten we harder zijn, omdat je anders geen kans hebt. In de omgekeerde situatie, als wij in zo'n auto zitten, dan zouden we ook minder agressief zijn. In die positie weet je dat je de punten moet pakken voor het WK en dat het soms beter is om tweede te worden en de ander de race te laten winnen", concludeerde Verstappen tegenover Formule1.nl.