Lance Stroll over 'zwakke zaterdagen': "Het was een beetje ongelukkig"

Lance Stroll geeft toe dat hij zijn teamgenoot Sergio Perez tijdens zijn eerste seizoen bij Racing Point niet kon bijhouden.

Lawrence Stroll, de vader van Lance Stroll, kocht in 2018 het bijna failliete Force India. Door de aankoop van Force India door Stroll en een aantal investeerders kon Lance Stroll eenvoudig instappen bij het team, nadat hij hiervoor twee seizoenen voor Williams uitkwam. De Canadese coureur had een zwaar seizoen en eindigde ver achter zijn teamgenoot in het klassement van de coureurs.

Sergio Perez versloeg Stroll met 18-3 in de kwalificatie, met 16-5 in de races en behaalde 31 punten meer. "Sergio Perez heeft me dit jaar meestal verslagen, dus daar moet ik aan werken", zegt Stroll. "Hij heeft ervaring, hij zit al lang in het team en ik heb een andere stijl, een andere aanpak, zoals alle coureurs hun eigen stijl hebben. "

De jonge Canadees hoopt zijn rijstijl te kunnen aanpassen, om zo het maximale eruit te kunnen halen. "Om mijn rijstijl en aanpak te maximaliseren, zijn er een aantal dingen waarvan ik denk dat we eraan moeten blijven werken en volgend jaar terug moeten komen om het beter te doen, dat is echt waar ik op hoop."

De zaterdag grootste knelpunt voor Stroll

Stroll erkent vervolgens dat hij zichzelf moet verbeteren tijdens de kwalificatiesessies. De Canadees wist maar één keer Q3 te halen. "Ik moet aan sommige dingen blijven werken. Ik denk dat de zaterdag dit jaar mijn grootste zwakte was. Daar moet ik aan werken."

"Ik denk dat er een beetje pech was in de tweede helft van het seizoen, we konden niet de punten scoren die we wilden. We waren vroeg in het seizoen sterk en scoorden punten, maar toen kregen we problemen die ons een aantal punten hebben gekost."