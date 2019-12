Abiteboul over 'slecht seizoen': "Belachelijk dat we moeten vechten voor P5"

Na een teleurstellend seizoen in 2019 heeft Renault haar technische baas Nick Chester uit dienst gehaald. Renault kwam ruim een jaar geleden met een verbazingwekkende onthulling: Daniel Ricciardo zou naast Nico Hulkenberg gaan plaatsnemen. De Australiër reed voor Red Bull Racing naast Max Verstappen, maar koos voor een overstap naar Renault.

Renault beloofde haar twee coureurs een hele goede auto, maar het was niet eens een ‘goede auto’. "De vooruitgang die we hebben geboekt op het gebied van de motor is duidelijk”, zegt teamsbaas Cyril Abiteboul tegen Speed Week. "Maar de chassisfouten zijn er nog steeds. Het is belachelijk dat we nog moeten vechten voor P5."

Financieel een klap in het gezicht voor Renault

De Australiër Ricciardo, die eind 2018 met een riant salaris werd weggelokt bij Red Bull, geeft toe dat 2019 niet goed genoeg was. "Het was belangrijk dat we op zijn minst de vijfde plaats verdedigden”, zei hij. "Die plek verliezen zou financieel een klap in het gezicht zijn geweest, maar ook voor de motivatie van iedereen. Ik moet ervoor zorgen dat de jongens gemotiveerd blijven in de winter”, zo zegt de coureur met startnummer 3.

Renault voorzag altijd een aantal teams van motoren. Red Bull Racing koos ervoor om in het 2019-seizoen te beginnen met Honda-motoren, na een goede samenwerking tussen Honda en Toro Rosso. McLaren heeft onlangs aangekondigd na 2020 ook te stoppen met het afnemen van motoren bij Renault en stapt over naar Mercedes. Het Franse team heeft volgend seizoen dus geen afnemers van haar krachtbron, wat in ieder geval een financiële tegenvaller is.