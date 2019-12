Webber: "Vettel is geen goede luisteraar en moet advies vragen aan anderen"

Voormalig Formule 1-coureur Mark Webber heeft zich uitgelaten over een zwakke plek van voormalig teamgenoot Sebastian Vettel. Goed luisteren zou niet een van de sterkste eigenschappen van de Duitser zijn.

Webber en Vettel waren tussen 2009 en 2013 vijf seizoenen elkaars teamgenoot bij Red Bull Racing. Na afloop van die periode ging de Australiër met zijn F1-pensioen. Vettel bleef het Oostenrijkse team een jaar langer trouw, maar na een tegenvallend 2014 koos hij met het oog op de toekomst voor een overstap naar Ferrari. Het doel om met de Scuderia kampioen te worden, is vooralsnog niet bereikt.

Vettel maakte in 2018 en 2019 een reeks fouten op de baan en volgens Webber zit er niets anders op voor de viervoudig wereldkampioen om professionele hulp in te schakelen, waarmee hij zijn vorm weer terug zou moeten vinden. "Dit is volgens mij absoluut de belangrijkste winterperiode van zijn carrière", vertelde Webber aan Channel 4.

"Het was zijn slechtste seizoen bij Ferrari en hij zal een enorm gevecht moeten leveren om volgend jaar terug te komen. Hij is een winnaar, een vechter, maar een klein gebrek in zijn wapenarsenaal is het feit dat hij geen geweldige luisteraar is. Ik denk dat hij bij sommige mensen om advies moet vragen. Dit is voor hem onontgonnen terrein, want hij gaat richting het einde van zijn carrière."

"Hij moet ook alle mogelijke professionele adviezen vragen die hij kan krijgen van mensen die ook dit pad gevolgd hebben. Op die manier kan hij begrijpen hoe hij die nieuwe fase met passie, energie en de drive om op gang te komen kan ontgrendelen. Hij heeft nu drie kinderen thuis en er zijn 22 races volgens zijn. Ik heb zelf geen kinderen, maar dat zal een echte uitdaging worden die sommige concurrenten niet hebben."