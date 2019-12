Lewis Hamilton zet strijd door om iedereen veganist te laten worden

Lewis Hamilton is niet alleen de Formule 1-coureur die de wereldtitels op elkaar stapelt, maar ook een man met het hart op de juiste plaats voor veganisten en dierenactivisten. Hamilton maakt zich druk over de manier waarop dieren mishandeld worden uiteindelijk eten op het bord van de mens te worden.

Zelf houdt Hamilton er sinds begin 2017 dan ook een veganistische levensstijl op na. Het is niet dat hij hierdoor te maken heeft met gewichtsverlies, integendeel. Hamilton is aangekomen en zelfs van 68 kilogram naar 75 kilogram gegaan. Hamilton, de regerend wereldkampioen, heeft besloten zijn persoonlijke oorlog met de vleeseters te hervatten. Tegen de microfoons van The Edge of Malaysia zei hij: "Vlees is troep, het is niet de enige bron van eiwitten voor training.”

Hamilton is aangekomen door veganist te worden

Hamilton spreekt vaak over de strijd van de veganisten. De Brit wil dat iedereen achter hem staat en daar wil hij graag zijn verhaal over doen. “Ik vertel je alles wat jullie erover willen weten. Ik heb al alles gegeten, van vlees tot zuivelproducten. Het smaakte goed, maar ik werd suf wakker, met stemmingswisselingen.”

Hamilton is door het links laten liggen van vlees fitter geworden. “Mijn energieniveau ging de hele dag op en neer toen ik vlees at. Lange tijd dacht ik dat het normaal was totdat ik de veganisten ontmoette die me dingen begonnen te laten zien die ze me gaven. We zijn getraind om slecht te denken. Ik ben dit jaar met een volledig veganistisch dieet vijf kilo zwaarder geworden, van 68 naar 73 kilogram. Ik kan veel trainen en mijn ziel is ook schoner."