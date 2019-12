Mika Hakkinen: "Dominant Mercedes in Abu Dhabi geen voorbode van 2020"

Mercedes won de Grand Prix van Abu Dhabi vorig weekend voor de zesde keer op rij. Lewis Hamilton begon op pole position en finishte met ruime zestien seconden voorsprong op Max Verstappen als eerste. Voor Mika Hakkinen is het duidelijk dat de 'overheersing' van Lewis Hamilton in Abu Dhabi 'het best mogelijke einde' was voor zijn seizoen. "Hij had de volledige controle, leek kalm en geconcentreerd. Hij was in gesprek met zijn ingenieur via de radio en leek erg blij na de race."

Lewis Hamilton is met Mercedes al jaren dominant, maar volgens de Fin is dit het piekmoment. "Lewis, die volgende maand 35 wordt, lijkt helemaal aan de top van zijn carrière te staan. Het was ook de zesde overwinning van Mercedes in Abu Dhabi - op een circuit dat past bij hun auto en hun motor.”

Zoals gewoonlijk is Mika Hakkinen zijn landgenoot - en Lewis Hamilton's teamgenoot - Valtteri Bottas te feliciteren met zijn race.

"Valtteri zou op het podium zijn geëindigd als hij niet achteraan de grid had moeten beginnen en als zijn opmars niet werd belemmerd door het falen van het DRS-systeem tijdens de eerste 20 ronden. Deze vierde positie is het maximale wat hij deze race had kunnen halen. "

"Aan het einde van zijn beste seizoen in de Formule 1 is Valtteri Bottas dit jaar echt gegroeid en naar mijn mening is de samenwerking tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de sterkste line-up als je kijkt naar snelheid, talent, jaren van ervaring en de mindset binnen het team. Dit duo is een stapje beter dan de rest."

Twijfel bij Hakkinen over dominantie Mercedes in 2020-seizoen

Gaat Mercedes in 2020 net zo domineren als zij in Abu Dhabi domineerden? Voor Mika Hakkinen hoeft dit helemaal niet het geval te zijn. "Op basis van deze tweede helft van het seizoen, verwacht ik dat 2020 een spannend gevecht wordt, met minstens drie teams en zes coureurs in een positie om races te winnen. In Abu Dhabi domineerde Mercedes, maar dat kan in 2020 zomaar anders zijn."