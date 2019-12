Christian Horner over geruchten positiewisselingen: "Topcoureurs blijven bij hun eigen team"

Volgens Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, blijven alle grote namen na 2020 bij hun huidige teams. De teams hebben hun coureurs voor volgend seizoen pas bekend gemaakt, maar er wordt al gespeculeerd over het 2021-seizoen. Horner meent dat alle speculaties van tafel kunnen, want “alle topcoureurs blijven bij hun team”.

Tegen het einde van 2020 loopt het contract van enkele grote coureurs af, zoals die van Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari) en Max Verstappen (Red Bull Racing).

Hamilton's naam wordt gekoppeld aan het Italiaanse Ferrari, Vettel wordt in verband gebracht met een vertrek uit de sport en Verstappen zou naar Mercedes kunnen. Horner denkt dat alle geruchten de prullenbak in kunnen. "Iedereen moet in hetzelfde team blijven voor hetzelfde geld", vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Formule 1.

"Als je naar Lewis (Hamilton) kijkt, is hij blij waar hij nu rijdt, Max is hier blij en hij is goed met ons. Waarom zou het team veranderen?" Christian Horner weet wel hoe hij Max tevreden kan stellen. "We moeten Max volgend jaar gewoon een goede auto geven, zodat we hem in het team kunnen houden", zei hij.

Red Bull-Honda verbetert echter geleidelijk haar prestaties en ze hebben het seizoen positief afgesloten.

Ferrari bang voor Red Bull Racing?

Ferrari-baas Mattia Binotto zei: "Maak ik me zorgen over Red Bull? Ja dat doe ik wel. Omdat zij zich ontwikkelen, goede motoren en een goed chassis hebben." Dat is iets wat Horner toegeeft. "Je zou dit jaar als een overgangsjaar voor ons moeten zien, maar de samenwerking met Honda verloopt heel goed. Max reed ook heel goed. Ik denk dat het zijn beste seizoen was. De regels blijven hetzelfde voor 2020, dus we kunnen Mercedes uitdagen."