Vettel grapt over geruchten dat hij stopt met racen: "Heb dat ergens vernomen"

Sebastian Vettel heeft na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi afgerekend met vermoedens dat hij in 2020 niet zou racen. Dat deed de Ferrari-coureur op zijn eigen, humoristische wijze.

Vettel mag zich inmiddels al vijf seizoenen een Ferrari-coureur noemen en de viervoudig wereldkampioen heeft ook een contract voor 2020 in het bezit. In zijn eerste jaar van de samenwerking met nieuwe teamgenoot Charles Leclerc werd hij echter verslagen, wat her en der tot geluiden leidde dat Vettel in 2020 niet terug zou keren in de Formule 1. Aan die geruchten maakte Vettel een einde door daar een grap over te maken.

"Ik dacht even dat ik volgend jaar eigenlijk al op vakantie zou gaan", vertelde Vettel toen hij in eerste instantie vertelde na Abu Dhabi op vakantie te gaan. "Ik heb namelijk gehoord dat ik ga stoppen. Ik weet niet wie degene was die het gerucht begon, maar het lijkt erop alsof ze meer weten dan ik. En aangezien jullie als journalisten altijd gelijk hebben, zal het nieuws in de komende week wel bij mij binnenkomen."

De jolige stemming van Vettel bleef ook toen hij vervolgens een vraag kreeg over de geruchten dat Lewis Hamilton in 2021 wel eens de overstap naar Ferrari kan maken. "Volgens mij is hij al een bestuurder van een Ferrari, toch? Dus er verandert niets", grapt Vettel, waarbij hij verwijst naar de Ferrari's die Hamilton in zijn garage heeft staan. "Ik meen dat hij een goede klant is, want hij is eigenaar van meer dan één Ferrari."