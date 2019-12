Verstappen wist van tweede stop Leclerc: "Hoorde via boordradio wheel guns"

Max Verstappen zorgde tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi voor een opvallend moment. De coureur van Red Bull Racing wist dat Charles Leclerc naar de pits was gegaan, doordat hij op de boordradio de wheel guns hoorde.

Tijdens de race op het Yas Marina Circuit reed Verstappen in het eerste deel van de race op de derde positie rond, nadat Leclerc hem in de eerste voorbij wist te steken. De Ferrari-coureur ging echter al vroeg in de race naar binnen voor zijn eerste pitstop, terwijl Verstappen langer door bleef rijden. Na zijn stop kwam Verstappen wel achter Leclerc terug op de baan.

Doordat de banden van de Ferrari-coureur al een aantal ronden achter de kiezen hadden, lukte het Verstappen om op zijn nieuwe banden in de buurt van de Monegask te komen en hem uiteindelijk ook te passeren. Niet veel later kwam hij dan ook naar de pits voor een tweede pitstop.

Opvallend genoeg merkte Verstappen in zijn auto al op dat Leclerc naar de pits was gekomen, zonder dat de engineer hem dat vertelde. Na afloop van de race verklaarde Verstappen hoe hij dat te weten is gekomen: "Ik sprak met mijn engineer en op de achtergrond kon ik bij hem de wheel guns horen. Ik wist dat het maar de auto van een iemand kon zijn."