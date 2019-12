Villeneuve: "Storing liet zien wat er slecht is aan het DRS-systeem"

De Formule 1 moest het in Abu Dhabi lange tijd doen zonder DRS en Jacques Villeneuve is daar eigenlijk wel blij mee. De wereldkampioen van 1997 zag gedemonstreerd worden wat er slecht is aan de openklappende achtervleugel.

Tijdens de eerste twintig ronden van de Grand Prix van Abu Dhabi was het voor de coureurs niet mogelijk om hun DRS-systeem te gebruiken. Een crash van een dataserver zorgde ervoor dat de FIA het gebruik van het systeem niet vrijgaf. Villeneuve vond dat een zegen, zo vertelde hij aan Formule1.nl. De Canadees zag dat er weer echte gevechten plaatsvinden en hij noemt het systeem dan ook 'slecht'.

"Het is makkelijk om te klagen over DRS, maar de storing van zondag kwam goed uit. Door een fout kon het niet geactiveerd worden, waardoor het 20 ronden lang niet werkte. Heerlijk, want er werd weer even echt geracet! Je zag coureurs een actie voorbereiden, eraan werken en uiteindelijk ook inhalen. Dat ging niet op dezelfde manier als op de snelweg. Nee, het was spannend!"

"Het was een mooie demonstratie van wat er niet goed is aan DRS. Ik denk dat we ermee kunnen stoppen. Het is kunstmatig en dat zien de fans ook. Het maakt de show niet beter. De teams stellen de auto's ook af met meer downforce, omdat er DRS is, en daardoor wordt het volgen nog lastiger. Je verergert het probleem daardoor. DRS is er omdat de fans klaagden over het gebrek aan inhaalacties, maar sindsdien gaat het niet meer om de kwaliteit. Het gaat om de kwantiteit."