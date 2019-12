FIA verklaart de reden achter probleem met DRS tijdens Grand Prix van Abu Dhabi

De FIA heeft tekst en uitleg gegeven over de reden achter de problemen die er waren met het DRS-systeem tijdens de openingsfase van de Grand Prix van Abu Dhabi.

De coureurs werden gedwongen om tegen elkaar te strijden zonder de hulp van DRS, de openklappende achtervleugel die een coureur in bepaalde zones mag activeren zodra hij binnen een seconde van de auto voor hem zit. Normaal gesproken kunnen de rijders het systeem vanaf de derde ronde gebruiken, maar de FIA nam in Abu Dhabi het besluit om DRS nog niet in te schakelen, omdat een van de dataservers gecrasht was.

Wedstrijdleider Michael Masi verklaarde dat het de eerste keer was dat dit is gebeurd en dat dit een voorzorgsmaatregel was terwijl de problemen opgelost werden. "Het simpele deel is dat dat een dataserver gecrasht was", vertelde Masi aan onder andere GPToday.net. "Er was een hele reeks losstaande dingen, maar in de basis was het een crash van de dataserver."

"We konden zien dat de tijdens nog steeds goed werkten. Dat crashte en meteen hebben we het uitgeschakeld. Pas toen we er 100 procent zeker van waren dat het weer werkte én met de correcte data, hebben we het weer aan gezet. We hebben verschillende checks gedaan met de FIA en de F1 Group om ervoor te zorgen dat alles naar behoren werkte. Tot dat moment wilden we dat risico niet lopen."

DRS handmatig opereren door teams 'onmogelijk'

Volgens Masi had de storing invloed op het DRS-signaal dat naar de auto's wordt gestuurd, maar hij ontkent dat iedereen maar zijn gang had kunnen gaan als de FIA het DRS meteen in gebruik had genomen. "Er was geen betrouwbare feed van het DRS-signaal dat naar de auto's gaat. Daarom hebben we het globaal uitgezet, dus je kon niet je gang gaan."

"Over de exacte impact wil ik liever niet nadenken, maar de voorzorgsmaatregel was meteen om het wereldwijd te blokkeren. Er is een back-up, maar het eerste deel van de oplossing is het identificeren van wat het eerste probleem was. Zoals we allemaal weten over back-up systemen, zit er een vertraging in de overgang."

Masi voegde eraan toe dat het bijna onmogelijk zou zijn om de situatie van alle 20 coureurs te monitoren bij een instabiel DRS-signaal. "In theorie hadden de teams het handmatig kunnen doen, maar het zou bijna onmogelijk zijn om dat in de praktijk te monitoren, omdat het een globaal probleem was en je twintig deelnemers hebt."