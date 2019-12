Max Verstappen definitief genomineerd voor titel Sportman van het Jaar

De prestaties van Max Verstappen in 2019 niet niet onopgemerkt gebleven van de vakjury voor de verkiezing van Sportman van het Jaar. De coureur van Red Bull Racing is een van de drie genomineerden.

Vorige week maakte de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF in samenspraak met de NOS al bekend welke sporters er op de longlist voor de eretitel stonden. Verstappen stond daar samen met veertien andere Nederlandse topatleten op. Vandaag werden de drie kandidaten uiteindelijke kandidaten voor de Jaap Eden-trofee bekendgemaakt en Verstappen is een van de genomineerden.

Tijdens de verkiezing op 18 december, die plaatsvindt tijdens het Sportgala, moet Verstappen het tegen twee andere topatleten in hun veld opnemen. De eerste is wielrenner Mathieu van der Poel, die wereldkampioen veldrijden werd en op de weg onder andere de Amstel Gold Race won. De derde genomineerde is voetballer Virgil van Dijk, die met Liverpool de Champions League wist te winnen en ook genomineerd is voor de titel Wereldvoetballer van het Jaar.

In 2016 werd Verstappen al eens uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. In dat jaar maakte hij de overstap naar Red Bull Racing, waar hij zijn eerste race in dienst van het team wist te winnen. In 2019 krijgt hij de kans om een tweede keer die eretitel in de wacht te slepen, nadat hij in het kampioenschap op P3 eindigde en bovendien drie races won.