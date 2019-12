Waarom willen de teams stoppen met het ontwikkelen van motoren?

De Formule 1-motorfabrikanten lijken vanaf 2022 de motorontwikkeling in de Formule 1 te willen bevriezen. De aanleiding daarvoor komt nadat Honda besloot om zich nog een jaar – tot en met 2021 – aan de sport te verbinden met Red Bull Racing en Toro Rosso.

Honda maakte afgelopen week bekend dat het tot en met minimaal 2021 in de sport te vinden is, maar of de fabrikant van auto’s en motoren ook in 2022 in de koningsklasse te vinden is, is nog de vraag. "Honda wacht met beslissen om te zien hoe de regels zullen veranderen in 2022, vooral als de motorontwikkeling stil komt te liggen om kosten te besparen, wat in hun voordeel als nadeel kan werken", aldus Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, volgens Speed Week.

"Deze power-units zijn ongelooflijk duur en alle fabrikanten willen op dit gebied kosten besparen”, zo voegde hij toe.

Ferrari ook in voor het stilleggen van de ontwikkeling

Ook Ferrari - misschien wel het team met de snelste motor- is het ermee eens dat het "niet langer nodig zal zijn" om de motoren te ontwikkelen zodra de prestatieniveaus evenwijdig zijn.

"Er zullen zelfs enkele mogelijkheden voor het stilleggen van de ontwikkeling zijn", zei Ferrari-baas Mattia Binotto.

"Het feit dat we sommige componenten niet meer rendabel zijn om door te ontwikkelen, is omdat er slechts een zeer marginaal voordeel is in een bepaald stadium van de ontwikkeling, en het is goed voor de duurzaamheid om te beginnen met het stilleggen," voegde hij eraan toe.