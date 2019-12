Leclerc waarschuwt Verstappen: "Ik ga veel risico nemen bij de start"

Max Verstappen is gewaarschuwd voor de start van de Grand Prix van Abu Dhabi. Charles Leclerc heeft aangekondigd risico's te nemen om zich snel voorbij de Nederlander te werken.

Leclerc reed de vierde tijd in de kwalificatie voor de laatste Grand Prix van het seizoen, maar zal door de gridstraf van Valtteri Bottas vanaf de derde positie vertrekken. Daarmee staat hij een positie achter Verstappen, de coureur met wie hij nog strijdt om de derde positie in het kampioenschap. Momenteel kijkt Leclerc tegen een achterstand van 11 punten aan.

Op het Yas Marina Circuit zal Leclerc dus voor Verstappen moeten eindigen en na de kwalificatie kondigde de Monegask aan dat hij daarvoor bereid is om het een en ander te riskeren. "Ik zal de nodige risico's nemen bij de start. Ik moet wat risico's nemen en voor Max eindigen voor het kampioenschap. Ik zal alles geven op de mediums en dan zie ik wat er gaat gebeuren."

Leclerc laconiek over missen tweede run Q3

Strategisch gezien had Ferrari haar zaakjes niet goed voor elkaar in de kwalificatie in Abu Dhabi. Het team nam risico door Sebastian Vettel en Leclerc als laatsten de baan op te sturen voor hun tweede run in Q3, maar uiteindelijk bleek het gelopen risico daarmee te groot: daar waar Vettel nog wel een tweede (weinig succesvolle) run kon maken, kreeg Leclerc wel de geblokte vlag te zien.

Een tweede run in Q3 zat er dus niet in voor de jonge Ferrari-coureur, die achteraf zijn schouders ophaalde over het verloop van de sessie. "Zo gaat het leven soms. Ik weet niet of de situatie simpelweg ongelukkig was of dat we het beter hadden kunnen doen, maar we zullen het analyseren en het proberen te begrijpen zodat het niet nogmaals zal gebeuren."