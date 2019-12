Hamilton kijkt uit naar gevecht met Verstappen: "Zitten nu in betere positie"

Hij moest er tien races op wachten, maar in Abu Dhabi pakte Lewis Hamilton eindelijk weer een pole position. De Mercedes-coureur kijkt ernaar uit om in de race de strijd aan te gaan met Max Verstappen.

Hamilton en Verstappen vertrekken tijdens de laatste race van 2019 vanaf de eerste startrij. Een herhaling van het duel in Brazilië lijkt daarmee in de maak: destijds wist Verstappen de race te winnen, nadat hij Hamilton twee keer voorbij ging. De Brit heeft nu meer vertrouwen in een goede afloop. "Ik denk dat we dit weekend in een iets betere positie zitten. Max blijft natuurlijk goed rijden, maar ik kijk absoluut uit naar het duel."

In Duitsland lukte het Hamilton voor de laatste keer om de pole position te pakken. Daarna werden de poles tot Abu Dhabi verdeeld onder Verstappen, Charles Leclerc, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. In Abu Dhabi viel alles dus weer een keer samen voor Hamilton, die benadrukte dat het absoluut niet eenvoudig was. "Het was ploeteren om deze pole position te pakken."

"We bleven het proberen en de coureurs om mij heen hebben het geweldig gedaan, dus voor mij was het proberen om mij te blijven focussen op mijn werk. Gisteren ging het niet helemaal volgens plan, dus ik moest mezelf gisteravond oprichten en vandaag gefocust terugkomen. Het lukte om de auto goed af te stellen met hulp van de engineers en de auto blijft het goed doen."

Pole position gevolg van nooit opgeven

Volgens Hamilton is het behalen van de pole position onder andere het gevolg van het nooit willen opgeven en het altijd blijven streven naar verbeteringen. "We geven nooit op. Er is altijd ruimte om je te verbeteren en dit jaar zijn we enorm gegroeid, zowel ikzelf als wij als team. In de afgelopen races ben ik als coureur ook enorm gegroeid, waarbij ik steeds zocht naar milliseconden."

"Valtteri was het hele weekend ook snel, dus ik ben blij dat we in deze positie zitten. Natuurlijk is het lekker om af te sluiten met een pole position, want het heeft even geduurd. Dit is een bijzondere auto en dit was de laatste keer dat ik ermee mocht kwalificeren, dus ik ben blij dat ik de auto een eer heb kunnen bewijzen."