Max Verstappen tevreden: "Had me wel liever echt op P2 gekwalificeerd"

Max Verstappen zal de Grand Prix van Abu Dhabi vanaf de tweede positie aanvangen. De Red Bull Racing-coureur was tevreden over zijn derde tijd, die door de gridstraf van Valtteri Bottas dus omgezet wordt in een tweede plek op de grid.

Verstappen begon op overtuigende wijze aan de kwalificatie door de snelste te zijn in het eerste deel. In het tweede deel eindigde hij op de vijfde plaats, maar hij herstelde zich in Q3 door naar de derde tijd te rijden. Volgens de Nederlander was dat de best mogelijke prestatie die hij en zijn team vandaag konden bereiken, mede doordat de Mercedes in het algemeen dominant is in Abu Dhabi.

"Dit was het beste wat we vandaag konden doen. We weten volgens mij allemaal dat Mercedes op dit circuit best dominant is. We hebben er alles aan gedaan en in het algemeen ben ik redelijk blij. Het is goed om op de eerste rij te starten, hoewel ik me natuurlijk liever echt op die positie gekwalificeerd had. Er zijn nog genoeg kansen voor morgen en dan zien we wat er gebeurt."

Verstappen verwacht sterk Mercedes in de race

Vooruitkijkend naar de race op zondag doet Verstappen nog geen voorspellingen. Hij verwacht dat Mercedes wederom sterk voor de dag zal komen, maar laat in het midden of hij dat tempo bij gaat kunnen houden. "Van onze kant voelde het prima aan, maar we weten dat Mercedes ook altijd erg snel is op de lange runs. We zullen afwachten en zien wat er morgen gaat gebeuren."