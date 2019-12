Williams zet Roy Nissany in tijdens afsluitende bandentest in Abu Dhabi

Williams zet komende week drie coureurs in tijdens de afsluitende bandentest in Abu Dhabi. Naast George Russell en Nicholas Latifi zal ook Roy Nissany in actie komen voor het in Grove gevestigde team.

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi blijven de teams een aantal dagen hangen, want op 3 en 4 december is er de mogelijkheid om te testen. Het doel van de test is om de nieuwe banden voor 2020 uit te proberen, wat eventueel in een directe vergelijking met de banden van het huidige seizoen kan.

Traditioneel is het ook een moment voor de coureurs die van team wisselen om voor het eerst meters te maken bij dat nieuwe team, terwijl hun teamgenoten ook in actie komen. Dat is bij Williams niet anders, want nieuwkomer Nicholas Latifi zal inderdaad een halve dag mogen testen voor Williams. Hij zal op woensdagmiddag in de auto zitten. Teamgenoot George Russell zit een dag eerder tijdens de ochtendsessie in de FW42.

Nissany krijgt twee dagdelen van Williams

De twee overige dagdelen zal Roy Nissany voor Williams in actie komen. De Israëliër, zoon van voormalig Minardi-testcoureur Chanoch Nissany, wist in het verleden meerdere races te winnen in de World Series Formula V8 3.5 en het meest recent racete Nissany in de Formule 2. Dat was echter al in 2018. Wel heeft hij al ervaring in een Formule 1-auto: in 2014 testte hij voor Sauber.

"Ik kijk ernaar uit om voor Williams te rijden tijdens de 2019 Abu Dhabi Pirelli-bandentest", zegt Nissany over de kans die hij krijgt om in een Formule 1-bolide te stappen. "Het is een geweldige ervaring om mijn ervaring op de baan in een moderne Formule 1-auto uit te bouwen en ik hoop dat ik tegelijkertijd indruk kan maken op het team."