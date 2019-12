Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Abu Dhabi, dag 1

Donderdag 8.00 uur, Abu Dhabi

Ik blijf iets langer liggen, nadat ik om middernacht vanuit Zuid-Afrika aankwam en om het feit dat de Grand Prix van Abu Dhabi een race in de schemering is. Afhankelijk van de activiteiten is het tijdschema met twee uur verschoven.

Ik ben om twee redenen in Zuid-Afrika geweest: een korte vakantie en een bezoek aan de Kyalami 9 Hour Intercontinental GT Challenge. Dat werd uiteindelijk een wonderlijke viering van de terugkeer van het circuit op de internationale kalender - met legendarische onweersbuien enzovoorts - waardoor ik op woensdag om 21.00 uur in Dubai arriveerde. Daarna checkte ik kort voor middernacht in in mijn hotel in Abu Dhabi.

Natuurlijk heb ik vragen gesteld over de kansen van een Grand Prix op het circuit bij Highveld en sprak met de bazen van het circuit. Alles wat ik kan zeggen is dat de gesprekken gaande zijn en dat er op korte termijn een bemoedigende (voor Zuid-Afrikaanse F1-fans) aankondiging verwacht kan worden.

11.00 uur

Aankomst op het circuit en ik kies mijn stoel in het mediacentrum. Je kan zeggen wat je wil over de circuits in het Midden-Oosten, maar een ding staat vast: hun faciliteiten zijn van topklasse en ze helpen bij alles wat we nodig hebben. Een aantal traditionele circuits kunnen inderdaad het een en ander leren van de Bahrein en de Emiraten. Hun evenementen worden stevig bekostigd, maar zorgen voor de gasten gaat niet alleen om diepe zakken, maar om de juiste houding...

12.00 uur

Op pad voor interviews. Niet te missen is de discussie met Mick Schumacher, nadat de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael zijn Formule 2-contract bij Prema verlengde voor 2020. Ik wil vooral de situatie rond Mick's superlicentiepunten ophelderen, nadat hij met groene rookie-lichten reed tijdens zijn test met Alfa Romeo, maar met rode lichten bij Ferrari. Hij eindigt waarschijnlijk niet in de top 10 van de F2 dit jaar - daar waar punten voor de licentie verdiend kunnen worden.

Het blijkt dat hij in de Formule 3 en Formule 4 voldoende punten heeft verzameld en dat de licentie drie jaar geldig is. Ongeacht de uitkomst van het huidige seizoen, zit hij op rozen als de F1 aanklopt. "Ik heb de licentie ingelijst en in mijn slaapkamer opgehangen", vertelt hij met trots.

16.00 uur

Ik praat bij met Romain Grosjean - ik heb een doosje Zuid-Afrikaanse biologische 'rode' thee voor hem meegenomen, wat zijn favoriet is omdat hij geen drankjes met cafeïne drinkt. Ik kan altijd goed opschieten met de Zwitserse Fransman en het is een genot om met hem te praten en hem een klein cadeau te geven.

17.00 uur

De persconferentie van de FIA en zoals ieder jaar duikt Walter Koster van de Saarbrückner Zeitung weer op met zijn 'langste vraag ooit in de F1' - hoewel hij met pensioen is, bezoekt hij een aantal races per jaar. Zijn teksten laten ons lachen en dat is vandaag niet anders.

18.00 uur

Vertrek naar de zone voor de Pirelli Hotlap, waar ik mij met dank aan McLaren voorbereid op mijn ronde met Carlos Sainz jr.. In Hockenheim werd ik door Lando Norris rondgereden en ik kijk ernaar uit om hun verschillende aanpak voor gelijkwaardige auto's te vergelijken.

Door reparaties aan de vangrails, die nodig waren na een crash tijdens een track day voor locals eerder op de dag, worden we beperkt tot twee halve ronden in plaats van een lange ronde. Ik geniet echter meer van de ervaring, omdat ik in staat ben om volledig op te nemen wat F1-coureurs zo bijzonder maakt tijdens onze tweede ronde.

Ik heb het privilege gehad dat tien F1-coureurs mij rondgereden hebben, en iedere keer is het verbazingwekkend. Carlos maakte vooral indruk op mij door de manier waarop hij het gedrag van de auto uitlegde - zelfs als we gleden of voorbij een Aston Martin gingen - en op een gegeven moment verontschuldigde hij zich voor het te heet worden van de remmen. Dat is nergens voor nodig Carlos: het bewijst dat je op de limiet hebt gereden. Thanks, mate.

Na mijn ronde komt er rook van de carbon remmen van de voorwielen...

20.30 uur

Vertrek naar het Jumeirah Beach Resort op het nabije Saadiyat Island voor het eindejaarsfeest van de F1. Het wordt een avond vol plezier. Sir Jackie Stewart - een van mijn favoriete F1-persoonlijkheden - nodigt me uit aan zijn tafel te zitten, die al snel gevuld wordt met bekende namen als Adrian Newey en zijn in Zuid-Afrika geboren vrouw Amanda, en voormalig McLaren-coureur John Watson.

Watson gaf commentaar op Kyalami en hoewel we daar kort met elkaar spraken, was hij uitgeput na negen uur commentaar geven. We praten dus bij in een iets meer rustgevende omgeving.

Een geweldige avond - met twee kleine minpuntjes: tegelijkertijd organiseerde Williams een bijeenkomst met sponsor Acronis, terwijl ook de Make-A-Wish Foundation een uitnodiging stuurde. Mijn regel in het geval van botsende verplichtingen is dat ik de eerste uitnodiging accepteer, dus mijn verontschuldigingen voor mijn afwezigheid.

Om middernacht keer ik terug in het hotel.