Kimi Raikkonen hoopt dat Alfa Romeo lessen voor 2020 geleerd heeft

Het seizoen 2019 was er een met twee gezichten voor Kimi Raikkonen en Alfa Romeo. De Fin ziet de recente ontwikkelingen van het team als goed teken voor het seizoen 2020.

Na een verblijf van vijf seizoenen bij Ferrari maakte Raikkonen voor 2019 de overstap naar Alfa Romeo. Die combinatie begon het seizoen op sterke wijze, maar in de tweede seizoenshelft kwam de klad erin. Pas in Brazilië scoorde Raikkonen voor het eerst sinds de zomerstop punten door knap vierde te worden. Teamgenoot Antonio Giovinazzi maakte er een dubbele puntenfinish van met P5.

In Abu Dhabi reflecteerde Raikkonen op zijn eerste seizoen in Zwitsers-Italiaanse dienst. Hij spreekt van een seizoen met twee gezichten, die samenvallen met de eerste en tweede helft van het seizoen van de wereldkampioen van 2007. "We hebben een seizoen met twee helften gezien. In de eerste helft zaten we er aardig bij de meeste races. Na de zomerstop was de snelheid er nog wel, maar scoorden we de punten niet meer."

"Dan wordt het lastig, met uitzondering van de laatste races waarin we in ieder geval snelheid hadden om te vechten voor de top 10. Alleen in de laatste race konden we met twee auto's punten scoren, maar dat is eigenlijk wat te laat. Zo loopt het echter. In de vorige race brachten we een nieuwe voorvleugel en dat helpt een beetje om ons te verbeteren. Het zijn allemaal lessen voor volgend jaar, zodat we het dan als team beter doen."

Druk niet minder geworden na overstap naar Alfa

Raikkonen tekende voorafgaand aan 2019 een contract voor twee seizoenen bij Alfa Romeo. Ook in 2020 staat hij dus op de grid. Wie denkt dat er bij Alfa minder druk op hem staat, heeft het verkeerd. "De druk is niet anders. We willen natuurlijk goed presteren. Zoals gezegd is het jammer dat we als team wat zijn teruggevallen, maar ik denk dat iedere coureur zichzelf druk oplegt en uiteindelijk is het werk dat we in een weekend doen niet anders, ongeacht welk team je gaat."

"De meetings bij de teams lijken op elkaar, net als het rijden. Buiten het racen om is het minder druk, dus dat is prettig. Het team is ook dichtbij waar ik woon, dus ik hoef niet iedere keer naar een ander land te rijden. Al met al helpt het om iets meer tijd door te brengen met familie.