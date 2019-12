Max Verstappen en Charles Leclerc hebben bij de persconferentie voor de Grand Prix van Abu Dhabi hun lach niet in kunnen houden. De reden daarvoor is een heel lange vraag van journalist Walter Koster.

Koster heeft binnen de Formule 1 inmiddels een reputatie opgebouwd met zijn lange, ingewikkelde en verwarring zaaiende vragen. Zijn bekendste vraag stelde hij tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2014, toen hij Sebastian Vettel en Nico Rosberg het bos in stuurde met een bijzonder lange vraag naar hun mening over hoe gecompliceerd de Formule 1 tegenwoordig is.

Ook in 2017 en 2018 sloeg Koster toe met een bijzonder lange vraag, deze keer gericht aan Leclerc. De journalist wilde graag van de Ferrari-coureur weten welke vijf races hij als zijn minst goede van 2019 beoordeelde. Daaraan voorafgaand was er een uitgebreide uitleg van de Duitser en dat zorgde er, in combinatie met de woordkeuze van Koster, voor dat Verstappen en Leclerc moeite hadden om hun lach in te houden.

Uiteindelijk beoordeelde Leclerc de Grand Prix van Brazilië als zijn slechtste race van 2019, gevolgd door zijn pijnlijke uitvalbeurt in zijn thuisrace in Monaco.