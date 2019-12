Piero Ferrari hard: "We hebben coureurs nodig die geen fouten maken!"

Na de Braziliaanse Grand Prix was niet de overwinning Max Verstappen of de botsing van Lewis Hamilton het gesprek, maar de crash tussen de twee Ferrari-coureurs het gesprek van de week. Charles Leclerc en Sebastian Vettel kwamen met elkaar in aanraking toen Valtteri Bottas van Mercedes uitviel met motorproblemen.

Ruim anderhalve week na de Braziliaanse Grand Prix staat het contact tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc nog steeds in de schijnwerpers, waardoor de Braziliaanse Grand Prix van de twee Ferrari's werd beëindigd. Het duel tussen de twee coureurs was misschien wel dé aanduiding tussen de rivaliteit tussen de Sucderia-coureurs. Aan de ene kant heb je een opkomend talent uit Monaco en aan de andere kant het je Sebastian Vettel die al vier keer het wereldkampioenschap binnen wist te slepen.

Mattia Binotto heeft de week na Brazilië afgehandeld zonder speciale maatregelen te nemen. Tijdens de Extra-Time uitzending op de Italiaanse Radio 1 antwoordde Piero Ferrari - Enzo's zoon en vicepresident van het Italiaanse Ferrari - de vraag of de auto niet goed genoeg is of de coureurs gewoon niet met elkaar om kunnen gaan.

Piero Ferrari

Piero Ferrari, de zakenman die vicepresident is, antwoordde als volgt: "Wat is belangrijker; de bestuurder of de auto? Om te winnen moet je het beste van beiden hebben." Tijdens de Braziliaanse Grand Prix stuurde Vettel enigszins in op Leclerc en dat zorgde voor ervoor dat Ferrari puntloos vertrok uit Zuid-Amerika.

Piero Ferrari meent dat een goede coureur geen fouten maakt en ook precies weet wat de auto allemaal kan. "De coureur die geen fouten maakt en die weet hoe hij 100% van de prestaties van de auto moet gebruiken is een goede coureur. Dan heb je wel een auto nodig die 100 procent of meer kan geven."

Niet alleen die combinatie is belangrijk, ook het team speelt een belangrijke rol. "Het team heb je ook nodig, want strategie is ook erg belangrijk."

De Formule 1 is volgens de zakenman erg spannend en je kunt niet van alles het beste hebben in deze competitie. "De Formule 1 hedendaags is zo'n strakke competitie dat als je niet het maximale van alles hebt, je niet kunt winnen. We zijn er altijd geweest sinds de eerste F1-race tot nu toe en het is belangrijk om er elk jaar met grote kracht te zijn om te proberen te winnen. Ik hoop dat Ferrari als bedrijf altijd de twee zielen behoudt. Het GT-gedeelte dat steeds mooiere auto's produceert en het F1-gedeelte dat overwinningen en roem oplevert."

Ferrari is sinds de oprichting van de Formule 1 al deelnemer. "Het was de droom van mijn vader en het is de droom van iedereen die hier vandaag werkt. Het doel voor de toekomst is om opnieuw te winnen en terug te keren naar de top van de wereld. Ik geef om alle anderen die hier elke dag hard werken, die een geweldig team zijn."