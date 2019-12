Zanardi: "Hamilton zal het door Leclerc en Verstappen lastiger krijgen in 2020"

Alex Zanardi denkt dat Lewis Hamilton het zwaar gaat krijgen in 2020. De Italiaan hoopt dat jongelingen als Charles Leclerc en Max Verstappen het materiaal hebben om de Brit uit te dagen.

De dominantie van Mercedes is nog altijd niet ten einde. In de afgelopen zes seizoenen wist Mercedes ieder jaar beslag te leggen op beide wereldtitels en bij de coureurs was Hamilton vijf van de zes keer de sterkste. Alleen in 2016 moest hij de wereldtitel aan toenmalig teamgenoot Nico Rosberg laten. Ook in 2019 was het weer raak: Hamilton werd in de Verenigde Staten met nog twee races te gaan kampioen.

Zanardi, die in 1997 en 1998 kampioen werd in de CART en in 2012 en 2016 Paralympisch kampioen werd in het handbiken, heeft goede hoop dat de titelrace in 2020 langer in leven blijft. Dat vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport. "Voor 2020 voorzie ik een meer open titelgevecht. Ik zie verdere successen voor Hamilton niet als een vaststaand feit."

Zanardi hoopt op tegenstand Verstappen en Leclerc

De inmiddels 53-jarige Zanardi, die tussen 1991 en 1994 en in 1999 in de Formule 1 reed voor Jordan, Minardi, Lotus en Williams, stelt echter wel veel bewondering te hebben voor de manier waarop Hamilton racet. Toch hoopt de Italiaan dat de titelrace in 2020 spannender wordt door toedoen van de jongere generatie met Charles Leclerc en Max Verstappen.

"Ik ga voor hem juichen. Zijn grootsheid zit hem ook in zijn mentale kracht en het weten wanneer hij zich moet verontschuldigen als hij een fout maak, zoals hij deed met Albon in Brazilië. Vanuit dit oogpunt denk ik dat Leclerc meer op hem lijkt dan Vettel, ondanks zijn leeftijd. Het is lastig te zeggen wie er zal winnen, maar ik zou Leclerc en Verstappen graag in een auto zien die echt met Mercedes kan strijden."