Andreas Seidl: "IndyCar-team geen afleiding voor Formule 1-afdeling McLaren"

McLaren keert komend seizoen terug in de IndyCar Series. Andreas Seidl, teambaas van het Formule 1-team van de sportwagenbouwer, is van mening dat dit geen afleiding vormt voor het Formule 1-team.

In samenwerking met Schmidt Peterson Motorsports keert McLaren volgend jaar onder de naam Arrow McLaren SP terug in de IndyCar Series. Oliver Askew en Patricio O'Ward zullen daarbij de coureurs van het team zijn. Tevens is McLaren in de Formule 1 actief, waarbij het dit jaar een stap in de goede richting zette en vierde wordt in het kampioenschap. Tegenover AS vertelde Seidl dat het IndyCar-team geen afleiding vormt voor de F1-activiteiten.

"Dat is niet het geval. Het is belangrijk te begrijpen hoe we met deze projecten omgaan. Ze zijn onafhankelijk van elkaar, waarbij een ieder zich richt op het eigen programma qua operationeel en technisch aspect. Dit soort projecten zorgen voor veel kansen aan de commerciële zijde en daar profiteren we allemaal van. Ik ben erg blij met alle activiteiten die Zak in gang heeft gezet."

Seidl hoopt Alonso veel in actie te zien

Na zijn vertrek uit de Formule 1 eind 2018 is Fernando Alonso nog altijd verbonden aan McLaren als ambassadeur. Ook zou er gekeken worden naar mogelijkheden om in andere raceklassen samen te werken. De Spanjaard gaat echter niet mee naar de IndyCar Series en het is nog onduidelijk wat hij na de Dakar Rally gaat doen. Seidl hoopt dat de tweevoudig wereldkampioen zijn talenten in verschillende kampioenschappen laat zien.

"Hij is al lang onderdeel van het team en er zijn veel mensen hier die een erg nauwe band met hem hebben, vooral Zak. Ik ken Fernando uit het verleden, toen we gesprekken voerden over deelname op Le Mans voor Porsche in volgens mij 2014 of 2015. Ik heb veel respect voor wat hij in het verleden heeft laten zien en wat hij blijft laten zien. Ik geniet ervan hem in verschillende kampioenschappen te zien rijden, waar hij laat zien hoe goed hij is."