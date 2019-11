Podiumplaats voor Carlos Sainz in Brazilië: "Dit was mijn beste race ooit"

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière eindigde Carlos Sainz in Brazilië in de top 3. Dat hij de podiumceremonie niet mee mocht maken deert hem niet, nadat hij zijn 'beste race ooit' reed op zondag.

De podiumplaats moest van diep komen bij McLaren en Sainz, die de race vanaf de twintigste en laatste positie moest aanvangen. Normaal gesproken is het alleen voor de coureurs van de drie topteams weggelegd om daarna nog naar de top 6 te komen, maar de chaotische slotfase van de Braziliaanse Grand Prix zorgde ervoor dat het Sainz ook lukte. Sterker nog: zijn vierde positie werd door de straf van Lewis Hamilton P3.

Sainz benadrukte na afloop van de race tegenover GPToday.net dat het absoluut niet makkelijk was, maar dat hij op Interlagos wel zijn beste race ooit heeft gereden. "Dit was mijn beste race ooit. Absoluut, want het was een normale race onder droge omstandigheden. Mensen kozen een- en tweestoppers, waarbij wij gingen voor een pitstop. Ik moest in de eerste ronden acties maken en dat deed ik."

"Er was een actie op Perez die in het bijzonder erg goed was. Daarna ging het om bandenmanagement en het rekken van de stint op softs. Daarna moest ik letten op de mediums, voordat ik Stroll, Lando en anderen kon passeren. Ineens lag ik op P8 en volgde er het besluit om niet te stoppen. We namen een gok en deze keer betaalde zich dat uit, maar de herstarts na de safety car waren de lastigste van mijn leven."

'Misschien hielpen rally-skills in de slotfase'

Sainz weet niet hoe hij ondanks een gebrek aan grip Kimi Raikkonen achter zich hield bij de herstarts. "In de vierde en vijfde versnelling had ik nog wielspin en bij de herstarts was ik heel langzaam. In de eerste bocht blokkeerde ik een wiel, omdat ik geen grip had. Op een of andere manier reed ik de juiste lijnen en misschien hielpen de rally-skills mij ook. Vanaf dat punt was het verdedigen, verdedigen en verdedigen en lukte het om vierde te worden."

Op het moment van de interviews was nog niet bekend dat Hamilton een straf zou krijgen voor zijn botsing met Alexander Albon. Sainz wilde daarom nog niet ingaan op het feit dat hij mogelijk voor het eerst op het podium zou eindigen. "Het is nog niet gebeurd, dus ik probeer er ook nog niet aan te denken."

