BREAKING: Carlos Sainz pakt eerste podiumplaats na tijdstraf voor Lewis Hamilton

Lewis Hamilton is zijn derde plaats in Brazilië kwijt! De Mercedes-coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor zijn botsing met Alexander Albon, waardoor Carlos Sainz doorschuift naar de derde plek en zodoende zijn eerste podium in de Formule 1 pakt.

Hamilton ging na de laatste herstart in de fout toen hij Albon in wilde halen voor de tweede positie in de race. De Mercedes-coureur zag aan de binnenkant van een van de krappe rechterbochten een gat dat Albon uiteindelijk dichtgooide, waardoor de twee elkaar raakten en de Red Bull spinde. Hamilton kwam uiteindelijk achter Pierre Gasly als nummer 3 over de finish, Albon werd veertiende.

Na de race moesten Hamilton en Albon zich melden bij de stewards, waar de Brit een tijdstraf van vijf seconden toebedeeld kreeg. "Auto 23 [Albon] was op de normale racelijn. Auto 44 [Hamilton] probeerde aan de binnenkant in te halen, maar kon niet genoeg langszij komen om de inhaalactie te laten slagen", staat te lezen in het rapport van de stewards.

"Tegen de tijd dat hij zich realiseerde dat er niet voldoende ruimte was, was hij niet meer in staat om zich terug te trekken uit de situatie, waarna er een botsing volgde. De stewards hebben bepaald dat auto 44 grotendeels verantwoordelijk was voor de botsing met auto 23 in bocht 10 en hebben daarom een tijdstraf van vijf seconden opgelegd."

Sainz klimt naar podiumplek, maar ook under investigation

Door de straf van Hamilton valt de regerend wereldkampioen terug naar de zevende positie in de uitslag. Sainz profiteert het meeste en pakt met P3 nu zijn eerste podiumplaats in de Formule 1, hoewel hij ook nog under investigation staat voor het onrechtmatig gebruiken van DRS. Kimi Raikkonen is de nieuwe nummer 4, voor Antonio Giovinazzi en Daniel Ricciardo.