Albon baalt van botsing: "Ik verwachtte Hamilton niet, maar gaf hem wel ruimte"

Het had zo mooi kunnen zijn voor Alexander Albon, maar de tweede Red Bull-coureur wist zijn strakke race in Brazilië niet te bekronen met een podiumplaats, nadat Lewis Hamilton hem in de slotfase achterstevoren tikte.

Na een knotsgekke slotfase lag Albon achter teamgenoot Max Verstappen op de tweede positie tijdens de laatste herstart. Hamilton maakte echter haast om die tweede positie te veroveren en in bocht 9 zette hij de aanval in bij de Britse Thai, maar daarbij raakten ze elkaar. De stewards wezen Hamilton aan als schuldige en zetten hem terug naar P7, terwijl Albon het moest doen met P14.

Direct na de race wilde Albon niet meteen met de vinger naar Hamilton wijzen. "Ik moet het nog even terugkijken. Bij het uitkomen van bocht 9 had ik een gaatje naar Lewis en ik wilde ervoor zorgen dat ik hem zou coveren, zodat hij geen ideeën kreeg. Natuurlijk zie je het, maar zodra hij ervoor gaat is er ook een blinde vlek, waardoor je niet weet hoe ver hij naast je zit."

'Hamilton had me in eerste bocht sowieso gepakt'

"Ik dacht dat hij ver genoeg weg was, maar ik gaf hem wat ruimte. Ik verwachtte hem niet. Daarna was het een beetje alsof je wachtte op het contact, en dan gaat de auto ineens", stelt Albon, die tevens aangaf dat Hamilton beter had kunnen wachten tot de eerste bocht. "Het was jammer, want ik denk dat Lewis me hoe dan ook ingehaald had in de eerste bocht. Hij had natuurlijk nieuwe banden en hij was erop gebrand mij te pakken."