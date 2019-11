Irvine: "Hamilton beste coureur aller tijden, maar snelheid Schumacher ongeëvenaard"

Lewis Hamilton begint zich steeds nadrukkelijker te melden in de discussie wie de beste coureur aller tijden is. Volgens Eddie Irvine is de Brit inmiddels al voorbijgestreefd aan Michael Schumacher en Ayrton Senna.

Twee weken geleden werd Hamilton voor de zesde keer in zijn carrière wereldkampioen in de Formule 1 door tweede te worden in de Verenigde Staten. Daardoor heeft hij nu het dubbele aantal wereldtitels als idool Senna, terwijl het record van 7 wereldtitels van Schumacher binnen handbereik is. Irvine is duidelijk: als het aankomt op raceskills, dan is Hamilton de beste coureur aller tijden.

"Hamilton is de beste racer die er ooit geweest is. In wiel-aan-wiel-gevechten is hij veel beter dan Schumacher en veel beter dan Senna." Volgens Irvine is Hamilton slechts zelden bij ongevallen betrokken en weet hij duels met 'vrijwel altijd' in zijn voordeel te beslechten. Schumacher maakte daarentegen volgens de Noord-Ier 'veel fouten' en er kleven smetjes aan zijn blazoen door de manier waarop hij reed in de strijd om de wereldtitels van 1994 en 1997.

Pure snelheid Schumacher 'onovertroffen'

Irvine ziet in Hamilton de coureur die op de meest nette manier geracet heeft. Toch kan de zesvoudig wereldkampioen volgens de nummer 2 van het kampioenschap van 1999 op een vlak niet tippen aan Schumacher: pure snelheid. "Qua pure snelheid was Michael uitzonderlijk. Hij was zo verdomd snel. Er was niemand die bij zijn snelheid in de buurt kwam."

"Het was ongelooflijk om zijn teamgenoot te zijn", vertelde Irvine, die tussen 1996 en 1999 aan de zijde van Schumacher reed bij Ferrari. Alleen in 1999, toen Schumacher meerdere races miste door een gebroken been, eindigde hij boven de zevenvoudig wereldkampioen in de titelstrijd. "Meermaals heb ik zijn telemetrie bekeken en ik kon me alleen verbazen over hoe hij zo snel kon zijn."