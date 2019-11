Max Verstappen pakt tweede pole: "De auto vloog meteen vanaf Q1"

Max Verstappen heeft zijn tweede officiële pole position binnen. In Hongarije wist de Red Bull-coureur zijn eerste pole binnen te slepen en in Mexico kwalificeerde hij zichzelf ook als eerste, maar door een straf mocht de Nederlander niet vanaf pole starten. In Brazilië wist hij zich weer te bewijzen, want in alle sessies van de kwalificatie was hij de snelste.

Verstappen was na de kwalificatie vrij nuchter over zijn pole. Zijn teambaas Christian Horner is vandaag jarig en schenkt daar zijn pole aan. "Ja jongens, dat was echt goed. De auto was op zijn best en ik hoop dat het een leuk verjaardagscadeau was, Christian.” De teambaas van Red Bull Racing lachte op de radio en reageerde: “Dit was het beste verjaardagscadeau dat je me hebt kunnen geven. Briljant in alle drie de sessies, bedankt daarvoor."

In de derde vrije training van vandaag zat Verstappen er al aardig bij. De Red Bull Racing-coureur was blij met zijn snelheid en dat liet hij zien tijdens de kwalificatie. "De auto was erg goed. Gedurende de kwalificatie veranderde de baantemperatuur een beetje, dus daar moesten we ons een beetje op aanpassen. Meteen vanaf de eerste kwalificatiesessie vloog de auto, en het was erg plezierig om erin te rijden."

In zijn eerste run ging Verstappen nog kort in de fout, maar desondanks reed hij toen al een tijd die genoeg was voor pole position. "Ik probeerde een andere lijn in die bocht, maar de baan was ook wat warmer. Dat gaf me wat overstuur en daardoor ging ik een beetje wijd. Gelukkig was de tweede ronde iets beter. We zijn hier erg blij mee, ik zal proberen het nu af te maken."

Verstappen zal morgen de race om 18.10 uur Nederlandse tijd starten vanaf de eerste startpositie.