Alexander Albon zal met gemengde gevoelens terugkijken op de eerste oefensessie in Brazilië. De Red Bull Racing-coureur reed weliswaar de snelste tijd van de sessie, maar in de slotfase crashte hij ook.

De omstandigheden op Interlagos waren bijzonder listig en dat ondervond Albon dus in de slotfase. Op intermediates had hij nog de snelste tijd van de sessie gereden, maar in de absolute slotfase was de Britse Thai een van de coureurs die het aandurfden om op slicks naar buiten te gaan. Daar waar Max Verstappen en Daniil Kvyat een spin goed zagen aflopen, ging het bij een momentje overstuur helemaal fout voor Albon.

In de laatste serieuze bocht voor het rechte stuk van start-finish wilde Albon een momentje met overstuur opvangen. Daardoor belandde hij op het spekgladde gras, waarna hij stuurloos tegen de bandenstapels aan schoof. De rechter voorzijde van de RB15 liep daarbij forse schade op en het wordt voor Red Bull daardoor een race tegen de klok om de auto op tijd gereed te krijgen voor de tweede vrije training, die later vandaag op het programma staat.

