Leclerc gevleid door uitspraken Massa: "Aan mij om ervoor te zorgen dat het gebeurt"

Felipe Massa voorspelde onlangs dat Charles Leclerc waarschijnlijk eerder wereldkampioen wordt dan Max Verstappen. De Ferrari-coureur voelt zich gevleid door die opmerking van de voormalig Formule 1-coureur.

Leclerc en Verstappen zijn twee van de grootste talenten op dit momenten in de Formule 1 en beiden worden ze gezien als de wereldkampioenen van de toekomst. Beide coureurs hebben inmiddels een plekje weten te bemachtigen bij een van de topteams in de sport en in de laatste twee races van 2019 zullen de Monegask en de Nederlander strijden om de derde positie in het kampioenschap.

Massa liep vast op de zaken vooruit en voorspelde dat Leclerc eerder wereldkampioen zal worden dan Verstappen, iets wat de Ferrari-coureur leuk vindt om te horen. Wel weet hij dat dit niet vanzelf zal gaan. "Ik vind dat erg leuk om te horen. Zoals ik eerder al aangaf is het nu aan mij om mijn werk te doen in de auto en ervoor te zorgen dat het gebeurt. Daarvoor heb ik nog een weg af te leggen, dus het is aan mij om daarvoor te werken."

Leclerc niet bezig met verdenkingen over krachtbron Ferrari

Het grote gespreksonderwerp van de afgelopen weken is de motor van Ferrari geweest. Zeker na het uitvaardigen van inmiddels twee technical directives en de matige prestaties van Ferrari in de Verenigde Staten is het rumoer rond de krachtbronnen van de Scuderia alleen maar groter geworden. Verstappen liet zich in Austin al uit over de kwestie, terwijl hij in Brazilië weigerde om verder op de zaak in te gaan.

Sebastian Vettel reageerde geïrriteerd op de uitspraken die de Nederlander deed, maar Leclerc doet dat niet. Tegenover GPToday.net verklaarde de tweevoudig Grand Prix-winnaar dat hij zich niet echt bezig houdt met de kwestie. "Om heel eerlijk te zijn ben ik hier helemaal niet mee bezig. Ik merk duidelijk dat het een belangrijk gespreksonderwerp is, maar van mijn kant heeft het helemaal geen invloed op mij."