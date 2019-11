Mercedes gaf sinds 2014 1 miljard uit aan motorontwikkeling, Ferrari nog meer

Het team van Mercedes, dat onder leiding staat van de Oostenrijker Toto Wolff, heeft sinds het begin van het hybride tijdperk van 2014 de absolute dominantie verworven, en volgens het Forbes-magazine heeft de Duitse autofabrikant al 1,63 miljard euro uitgegeven om zijn hybride aandrijflijnen voor de Formule 1-auto te ontwikkelen.

Sinds het begin van het tijdperk van de 1,6-liter V6-hybribeturbomotoren heeft Mercedes maar liefst 73,7% van alle races gewonnen met hun krachtbron, wat natuurlijk een absolute dominantie is. De Duitse fabrikant, met een enorme grote achterstand, wordt gevolgd door de motor die door het Italiaanse Ferrari is ontwikkeld, die 14,4% van de races won, en Renault met 10,2%, terwijl het aandeel van Honda minimaal is met 1,7%. De races werden gewonnen door het fabrieksteam van Mercedes, maar ook haar klantenteams hebben eens op het podium gestaan. Honda is met 1,7% nog niet echt mee te nemen, omdat de motor van de Japanners pas sinds dit jaar in een bolide van een topteam ligt, bij Red Bull Racing. Ferrari loopt al een tijdje achter, maar na de zomerstop ging het goed voor de Scuderia. Tot er werd gesproken over een illegale motor en de FIA daar een regel voor ingaf, was de snelheid er niet in de race na de uitspraak. Of de motor echt een snufje had van een illegale motor, weten we niet.

Mercedes tot nu toe 1,09 miljoen uitgegeven

Uit een financieel rapport van de afdeling motorontwikkeling van Mercedes blijkt dat sinds de start van de ontwikkeling van de V6-motor de kosten 1,09 miljard euro bedroegen. Als deze trend doorzet, zal Mercedes tegen het einde van het huidige Concorde-deal 1,63 miljard euro uitgeven hebben aan het ontwikkelen van de aandrijflijn.

Volgens Forbes zal het F1-motorontwikkelingsprogramma van Ferrari naar verwachting nog duurder zijn, wat niet kan worden bevestigd, omdat de Scuderia geen afzonderlijke financiële overzichten voor motorontwikkeling afgeeft.